Olayın adresi Zonguldak! 3 imama istismar suçlaması

ZONGULDAK'ta görev yapan 3 imamın otostop yapan kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddiası ortalığı karıştırdı.

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ZONGULDAK Ereğli'de sözleşmeli olarak farklı camilerde görev yapan 3 imam, küçük yaşta kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu

Cumhuriyet gazetesinden Ali Ayaraoğlu'nun haberine göre Zonguldak il merkezinde evden kaçan 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu Ereğli ilçesi Devrek yol ayrımı mevkiinde 'otostop' yöntemiyle İstanbul’a gitmek istedi.

Cinsel istismar iddiası

İddiaya göre A.A., A.S.C. ve A.T. isimli imamlar, çocukları araçlarına aldıktan sonra cinsel istismarda bulundu. Ailelerin kayıp ihbarı üzerine polis, kız çocuklarını bularak ailelerine teslim etti. İfadeleri alınan imamlar ise savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.