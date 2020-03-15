HABER /  GÜNCEL

Olayın adresi Zonguldak! 3 imama istismar suçlaması

ZONGULDAK'ta görev yapan 3 imamın otostop yapan kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddiası ortalığı karıştırdı.

Abone ol

ZONGULDAK Ereğli'de sözleşmeli olarak farklı camilerde görev yapan 3 imam, küçük yaşta kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu

Cumhuriyet gazetesinden Ali Ayaraoğlu'nun haberine göre Zonguldak il merkezinde evden kaçan 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu Ereğli ilçesi Devrek yol ayrımı mevkiinde 'otostop' yöntemiyle İstanbul’a gitmek istedi.

Cinsel istismar iddiası

İddiaya göre A.A., A.S.C. ve A.T. isimli imamlar, çocukları araçlarına aldıktan sonra cinsel istismarda bulundu. Ailelerin kayıp ihbarı üzerine polis, kız çocuklarını bularak ailelerine teslim etti. İfadeleri alınan imamlar ise savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Son dakika Umreden dönenler için koronavirüs alarmı 5 öğrenci yurdu boşaltıldı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Makarna üreticileri: Kimse panik yapmasın, Türkiye'yi makarnaya boğarız
İlber Ortaylı'dan koronavirüs tepkisi Türk ahlakına uymayan görgüsüzlük
Cübbeli Ahmet Hoca'dan koronavirüs duası! 132 kez okunması gerekiyor
Çöl çekirgeleri Türkiye'yi istila eder mi? Prof. isimden dikkat çeken uyarı
Karantinadaki Çinli isimden hayati uyarı! Türklere önerim...
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri
ÖNCEKİ HABERLER
Önemli uyarı! Sıvı sabun pompalarını atmayın
AVM saatleri Mart 2020 yeni açılış-kapanış saatleri
Son dakika Umreden dönenler için Ankara'da 3 Konya'da 2 yurt karantina oteli yapıldı
AÖL sınavları nerede iptal edildi 2020 MEB koronavirüs tedbiri
ABD resmen duyurdu! O bölgedeki askerlerimizde virüs belirtisi var
ALES başvuru ücreti kaç para nereye ödeme yapılacak?
Yorumlar