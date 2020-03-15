Önemli uyarı! Sıvı sabun pompalarını atmayın

Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği Başkanı İmer Özer, "Sıvı sabun pompalarının yüzde 80'i Çin'den geliyor. Üretim durdu. Sıvı sabun pompalarında da stoklar azaldı" diyerek tüketicilerden pompaları atmamalarını ve yeniden kullanmalarını istedi.

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Korona virüsüne karşı en etkili önlem olarak kişisel temizliğin gösterilmesi nedeniyle dezenfektan ürünleri ve kolonyaya talep arttı. Dezenfektan ve kolonya üretiminin ana hammaddesi olan etil alkolde Türkiye ithalata bağımlı. Salgının küresel boyutta olması nedeniyle tüm dünyada bu ürünlere büyük ilgi söz konusu. Hükümet, dezenfektan ürünlerinde kullanılan alkol ihtiyacını karşılamak için benzine yüzde 3 oranında etanol karıştırılmasını zorunlu kılan kuralı 3 aylığına askıya aldı. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu aldığı bu kararla akaryakıt sektöründe kullanılan etanölün etil alkol olarak korona virüsüne karşı etkili kolonya ve dezenfektanların üretimine yönlendirilmesini sağladı.

Sözcü’den Sayime Başçı’ya konuşan Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği Başkanı İmer Özer, stokların bitmekte olduğunu söyledi. İmer Özer “Benzine karıştırılan alkolün kolonya ve dezenfektan üreticilerine temin edilecek olması sektöre can suyu olacaktır. Ancak ellerinde ne kadar alkol olduğunu bilmediğimiz için çözüm olup olmayacağını bilmiyoruz. Pazartesiden itibaren üreticilere bu benzinde kullanılmayan alkolün aktarılmasını bekliyoruz” dedi.

10 günden az bir süre için üretime yetecek

İmer Özer, ellerinde yalnızca 10 günden az bir süre için üretime yetecek kadar etil alkol kaldığına dikkat çekerek, fiyatların ise katlandığını kaydetti. Özer, 10 Martta bin 200 dolar olan etil akolün ton fiyatının aynı gün içinde yüzde 100 artarak 2 bin 500 dolara yükseldiğini, şimdilerde ise bu rakamın 2 bin dolara düştüğünü söyledi.

Doktorların sık sık temizlik ve hijyene dair açıklamalar yaptığını ve üretimde bir miktar sıkıntı yaşandığını dile getiren Özer, “Tüketiciler sıvı sabunlarda kullandıkları pompaları atmasınlar lütfen. Bu pompaların yüzde 80’i Çin’den yüzde 20’si Avrupa’dan geliyor. Sıvı sabun pompalarında da stoklar azaldı. Çin’de üretim durmuş vaziyette. Bunlar birkaç kez kullanılabilen ürünler” dedi.