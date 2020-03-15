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İbrahim Kalın'dan umre dönüşü karantinaya alınan vatandaşlarla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın umreden yurda dönen ve derhal karantinaya alınan vatandaşlarla ilgili açıklama yaptı. Kalın 'rehavet ve panik yok, tedbir var. Bu hepimizin ortak mesuliyetidir.' dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan son dakika koronavirüs nedeniyle umreden dönen 20 bin küsür vatandaşımızın karantina alınması ile ilgili bir açıklama geldi.

Kalın şunları söyledi;

Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığımızın tedbir ve tavsiyelerini özenle ve titizlikle uygulayalım. Koronaya karşı mücadelede rehavet ve panik yok, tedbir var. Bu hepimizin ortak mesuliyetidir.

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