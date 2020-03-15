Vladimir Putin’den çok konuşulacak açıklama! Ben de rahatsızım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Gelir dağılımı eşitsizliğinin derinden hissedildiği Rusya'da devlet kontrolündeki bazı şirket yöneticileri neden çok yüksek maaşlar alıyor?” sorusuna, “Dürüstçe konuşayım, beni de rahatsız ediyor” ifadelerini kullandı.

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Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin, Gazprom ve Rosneft gibi devlet kontrolündeki büyük şirketler kast edilerek, bunların yöneticilerinin milyonlarca dolar maaş alması için ne düşündüğün sorulması üzerine, “Beni de çok rahatsız ediyor, ama gerekçesi var” diye duruma izahat getirdi. Putin, TASS'ın “20 Yıl - 20 Soru” röportaj dizisinde, iktidardaki 20. yılında önemli soruları ayrı ayrı kısa programlarda yanıtlama devam etti.

Rus lider, "Gelir dağılımı eşitsizliğinin derinden hissedildiği Rusya'da devlet kontrolündeki bazı şirket yöneticileri neden çok yüksek maaşlar alıyor?” sorusuna, “Dürüstçe konuşayım, beni de rahatsız ediyor. Ama durum göründüğü kadar basit değil” karşılığını verdi.

Onların patronları da daha fazla almalı

Putin, büyük işletmelerde çok sayıda yabancı uzmanın çalıştığını ve bu uzmanları tutabilmek için uluslararası maaş standartlarını korumak gerektiğini, buna bağlı olarak şirketlerin başında olanların da yüksek maaş aldıklarını söyledi. Rus lider, “O uzmanlara o yüksek maaşlar ödeniyorsa, onların patronları da daha fazla almalı” dedi.

Putin örnek olarak sivil havacılık sektörünü gösterdi. Buna göre, Rusya havayolu şirketleri de Boeing gibi uçaklarla uçma tecrübesine sahip yabancı pilotları işe alıyor ve bu insanları Rusya'da tutmanın tek yolu onlara uluslararası standartlarda maaş vermek. Yardımcı pilot maaşları bile bu yüzden 300-350 bin rubleden başlıyor.

Sizinle aynı görüşteyim

Spikerin, “Ama top managerler günde 1 milyon ruble kazanıyor. Günde! Vladimir Vladimiroviç, bu çok fazla değil mi?” diye ısrarı üzerine Putin, “Günde ne kazandıklarını bilmiyorum ama sizinle aynı görüşteyim. Çok fazla” dedi.Putin, 2018 verilerine göre, başkanlık görevi nedeniyle yıllık 8,6 milyon ruble (yaklaşık 132 bin dolar) kazanmıştı. Diğer yandan Putin tarafından seçilen bazı devlet şirketlerinin başkanları ise milyonlarca dolar maaş alıyor.Medyaya yansıyan haberlere göre, Rosneft Başkanı İgor Seçin'in yıllık geliri 50 milyon doları buluyor.

Yine yılda "milyonlarca dolar" maaş alan isimler arasında Gazprom'un CEO'su Aleksey Miller ve Sberbank CEO'su German Gref de yer alıyor. Kamuoyunda, "Devlet şirketlerinde devlet başkanından yüzlerce kat fazla kazanan atanmış yönetici nasıl olur?" sorusu sık sık gündeme geliyor.

Lobicilik

Aynı söyleşide oligarklar konusuna da değinen Putin, bugünün iş adamlarının 1990'lardakilerden farklı olarak ülke siyasetine etki etmeye çalışmadıklarını söyledi. Putin, “Sorun onların (oligarklar) ülkeyi yönetmesine, politik kararlar alınmasına izin vermemek” dedi. Putin eskiden olduğu gibi bugün de iş adamlarının "lobicilik" peşinde koştuğunu, ama politik kararlara etki etmelerinin imkansız olduğunu da bildiklerini ilave etti ve "Artık bunun imkansız olduğunu anladılar” diye konuştu Devletin ekonomi üzerinde ağırlığının arttığı eleştirileri içinse Putin, “Bizim en büyük 20 şirketimizin sanırım yedi ya da sekizi devlet katılımlı. Devlet şirketi olup olmadıkları önemli değil, nasıl çalıştıkları önemli” dedi.