Galatasaray-Beşiktaş maçı şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş dev derbi mücadelesinde karşılaşıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, BeIN Sports'la görüşme halinde olduklarını ancak alınmış bir karar olmadığını belirtti.

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Galatasaray ve Beşiktaş, ezeli rekabette 347. randevu için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Dev derbi öncesi en çok merak edilenlerin başında maçın şifresiz olarak yayınlanıp yayınlanmayacağı konusu oldu.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği derbi, koronavirüs önlemleri sebebiyle seyircisiz oynanacak. Saat 19:00'da başlayacak derbi mücadelesi beIN Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşma öncesinde puan durumunda Galatasaray 49 puanla 3. sırada yer alırken 6. sıradaki Beşiktaş 43 puanı bulunuyor.

İki takımdaki eksikler

- Galatasaray'da en önemli eksik 6 golü bulunan Adem Büyük. Sarı kırmızılı takımda ayrıca uzun süreli sakatlığı bulunan Luyindama maç kadrosunda olmayacak.

- Beşiktaş'ta sezonu kapatan Douglas ile uzun süreli sakatlığı süren Dorukhan Toköz kadroda yer almayacak.

- Galatasaray'da Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk sarı kart görmeleri halinde haftaya cezalı duruma düşecek isimler olarak öne çıkıyor.

- Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd kart ceza sınırında bulunan isimler.

Muhtemel 11'ler şöyle:

Galatasaray; Fernando Muslera, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru, Radamel Falcao

Beşiktaş; Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Muhammed Elneny, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Kevin- Prince Boateng, Georges-Kevin N'Koudou, Burak Yılmaz

347. kez birbirine rakip olacaklar

Süper Lig'in 26. haftasındaki derbide pazar günü karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 347. kez birbirine rakip olacak.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 96 yıllık rekabette, geride kalan 346 maçın 122'sini Galatasaray, 111'ini Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 453 golle karşılık verdi.

Merak edilen soru! Derbi şifresiz mi yayınlanacak? Derbiyi heyecanla bekleyen futbolseverler, 'Galatasaray - Beşiktaş maçı şifresiz mi?' sorusuna yanıt ararken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş BeIN Sports'la bu konuda görüşme halinde olduklarını belirterek, alınmış bir karar olmadığını dile getirdi.

Pek çok lig şifresiz

Tüm dünyada etkisini gösteren Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, Avrupa'nın önemli ligleri ertelenirken, Portekiz'de ligin yayıncısı Sport TV 2 hafta, Bundesliga yayıncısı Sky Germany ise Koronavirüsü salgını nedeniyle 3 hafta boyunca maçların şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

Avrupa'da bu gelişmeler yaşanırken Türkiye'de de alınan karar sonrası gözler yayıncı kuruluşa çevrildi. Sosyal medya üzerinden yayıncı kuruluşa yapılan çağrılarda insanların dışarı çıkmayıp maçları evinde izlemesi için karşılaşmaların şifresiz yayınlanması gerektiği belirtilerek, Sport TV ve Sky Germany'nin tavırları örnek gösterildi.

Dekoderi olanlar yararlanacak

beIN SPORTS Yönetimi'nin vereceği karar merakla beklenirken, yayıncı kuruluşun takınacağı tavır merak konusu.

Ancak beIN SPORTS maçları şifresiz yayınlama kararı alsa dahi, sadece evinde dekoder bulunan futbolseverler bu imkandan yararlanabilecek. Dekoder sahibi olmayan sporseverler maçları şifresiz dahi olsa izleme imkânı bulamayacak.