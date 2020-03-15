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Talisca'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran açıklama! Yakında döneceğim

Süper Lig'de zor dönemlerden geçen Beşiktaş'ın milyonlarca taraftarını heyecanlandıran bir açıklama var. Beşiktaşlı bir taraftarın sosyal medyadan Galatasaray derbisiyle ilgili yaptığı bir paylaşıma yanıt veren Anderson Talisca, "Yakında döneceğim" dedi.

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Bugün akşam Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile karşı zorlu bir sınava çıkacak Beşiktaş, kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden derbiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

"Yakında döneceğim"

Anderson Talisca'nın gol attığı ve Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı 2016/2017 sezonundaki derbiye gönderme yapan siyah-beyazlı kulübün bu paylaşımına Brezilyalı yıldızdan yorum gecikmedi.

Talisca, "Sizi seviyorum, yakında döneceğim" diyerek Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı.

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