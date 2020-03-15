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Garanti BBVA emekli promosyon ödemeleri 2020 kaç para

Yaklaşık 13 milyon emeklinin promosyon ödemeleri başlıyor. Bankalar ayrıca emeklilere promosyon ödemelerinin yanı sıra farklı avantajlarda sağlıyor. Peki Akbank ne kadar promosyon ödemesi yapacak, Garanti BBVA promosyon ödemeleri ne zaman?

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2017 yılında emeklilere ilk defa 3 yıllık süre için promosyon ödenmesi sağlanmıştı. O dönemde 12 milyon emekliye 4,6 milyar liralık promosyon ödemesi yapıldı. Üç yıllık sürenin bitmesiyle 2020-2023 dönemi için yeni bir sözleşme çalışmaları tamamlandı. Peki Garanti BBVA emekli promosyon ödemesi ne kadar olacak?

3 yıl boyunca kendi müşterisi yapmak için nakit ödeme, harcama söz verme karşılığında ilave ödeme, ücretsiz EFT, uygun faiz oranlarıyla kredi imkanı ve kredi kartı aidatı alınmaması gibi avantajlar sunuyor. Emeklilere 500 ila 2 bin 750 liraya varan nakit ya da ek promosyon ödeme avantajı sağlanıyor.

Garanti BBVA, 1500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1500-2 bin 500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1000 lira, 2 bin 500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak.

Böylece banka, emeklilere ödediği promosyonda yüzde 166'lık artış gerçekleştirmiş olacak. Maaşını Garanti BBVA'dan alan emekliler, yüzde 0,99 faiz oranlı özel ihtiyaç kredisinden faydalanabilecek.Garanti BBVA'lı emekliler, şubeye gitmeye gerek kalmadan, ATM, mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla maaşlarını kolayca Garanti BBVA'ya taşıyabilecek.

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