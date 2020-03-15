Van'daki çığ felaketinden günler sonra acı haber! İtfaiye erinin cansız bedeni çıkarıldı

Geçtiğimiz ay yüreklere kor gibi düşen Van'daki çığ felaketinden 38 gün sonra acı haber geldi. Çığ altında kalan itfaiye erinin cansız bedenine ulaşıldı.

Görev şehidi itfaiye erinin isminin Mehmet Can Daşdemir olduğu açıklandı.

Ne olmuştu?

4-5 Şubat 2020 tarihlerinde meydana gelen ve 41 kişinin ölümüyle sonuçlanan iki çığ düşmesi yaşanmıştı. İlk çığın ardından olay yerine giden kurtarma ekibinin üzerine ikinci çığ düştü. İlk olayda 5, ikinci olayda 36 kişi can vermişti.