ALES başvuru ücreti kaç para 2020 hangi bankaya ödenecek?

ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavı başvuruları bugün yani 13 Mart'ta başladı. 23 Mart'a kadar yapılacak olan ALES başvuruları ÖSYM sayfasından AİS üzerinden TC numarası ile yapılacak. ALES süresi 150 dakika olacak ve ALES başvuru ücreti için adaylar 130 lira ödeyecek.

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ALES başvuru işlemleri bugün yani 13 Mart'ta AİS üzerinden alınmaya başladı. 2020 yılında. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na girecek olan adaylar 23 Mart'a kadar başvurularını tamamlayacak. ALES/1 sınavı ise 3 Mayıs'ya yapılacak. ALES başvuru ücreti ise 130 lira olarak belirlendi. ALES sınavı 150 dakika olacak. ALES geç başvuru tarihi ise 1 Nisan olacak. Geç başvuru yapan adayların ALES sınav ücreti ise 195 lira olacak ve aynı gün ödeme yapılacak.

ALES NEDİR: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

ALES SINAV TARİHLERİ: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 3 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 28 Mayıs'ta açıklanacak. 20 Eylül'de gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 15 Ekim'de, 29 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 24 Aralık'ta ilan edilecek.

ALES Başvuruları nasıl yapılır: Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir.