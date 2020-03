EBA şifresi alma nasıl olur EBA uzaktan eğitim 2020 giriş

Koronavirüs olayının ardından okullar 16 Mart'ta zorunlu tatili girecek. Daha sonra 23 Mart'tan itibaren online yani EBA'dan eğitim devam edecek. Peki EBA nedir, online eğitim nasıl yapılacak? İlkokul 1. sınıftan lise 12. sınıfa kadar tüm eğitim kademesindeki öğrenci EBA imkanından yararlanacak.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk corona virüsü nedeniyle uzaktan eğitim noktasında, Eba gov tr üzerinden ders verileceğini açıkladı. YKS ve LGS kapsamında merkezi sınava hazırlananların da EBA üzerinden ücretsiz destek eğitimi alabilecekleri bilgisini paylaşan Selçuk, platform üzerinden öğrencilerin öğretmenler ile iletişim kurmaya devam edebileceğini belirtti. Önemli açıklamanın ardından uzaktan eğitim için de kullanılabilen EBA sistemine nasıl giriş yapılacağı ve Eba gov tr'nin nasıl kullanılacağı veli ve öğrencilerin araştırdığı konulardan oldu.

Peki, Eba gov tr nedir ve nasıl girilir? EBA hangi sınıflar için geçerli?

EBA NEDİR: Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bir platformdur.

EBA 'nın amaçladığı konu; okul veya ev ortamında bilgiye ihtiyaç duyulan her an bilgi teknolojilerinden yararlanarak, eğitim sistemine uyumlu şekilde katkı sağlamaktır. Yapılan çalışmalar ile her sınıf seviyesine uygun içerikleri bilgi ağında oluşturmayı ve geliştirmeyi hedefleyen bir sistemdir.

Milli Eğitim Bakanlığı ve gönüllü içerik paylaşımcıları tarafından hazırlanan birçok dijital bilgi ve kaynak EBA’ da yayınlanmaktadır. Öğretmenler ve öğrenciler de bu sistemin parçası olarak içeriklerden faydalanabilirler.

EBA' da veliler sistem üzerinde çocukların eğitimini sürekli takip edebilecekler. Ayrıca eğitimin iyileştirilmesi ve katkı sağlanması aşamasında da veliler artık aktif rol alabilecekler.

EBA'YA HANGİ SINIFLAR KATILABİLİR: Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA sistemi ile ilgili bilgileri paylaştı. Bakan Selçuk'un açıklamasından öne çıkan notlar şöyle;

Elazığ depremi sonrasında depremzede öğrencilerimizin telafi eğitiminde büyük kolaylıklar sunan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak ve bu konuda öğrencilerimizin eğitiminin uzaktan eğitimle sürmesini sağlayacak.

Bu kapsamda, ilk ve orta dereceli tüm okullarımızda haftalık ders programları yeniden yapılandırılarak EBA ile internet üzerinden ve TRT aracılığıyla da televizyon ekranlarından gerekli telafi eğitimi desteği sunulacak. Bununla ilgili olarak hangi teknolojiyle hangi içeriği hangi şekilde vereceğimize ilişkin bir altyapı hazırladık. Öğretim kademelerine göre hangi araç, internet mi, televizyon mu, diğer kanallar mı, tam gün mü, yarın gün mü, 24 saat mi, senkron mu, asenkron mu olacak bunlarla ilgili de tüm altyapı hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette. Bunu sizlerle de paylaşacağız.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına hazırlanan öğrencilerimiz, EBA Akademik Destek platformu üzerinden, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında merkezi sınava hazırlanan öğrencilerimiz de yine EBA üzerinden sunduğumuz ücretsiz destek aracılığıyla hazırlıklarına devam edebileceklerdir. EBA kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi imkanı sağlandığını buradan bir kez daha hatırlatmak isteriz.

İlkokul 1. sınıftan lise 12. sınıfa kadar tüm eğitim kademesindeki öğrencilerimiz için uzaktan eğitim içeriklerimiz hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz normal eğitim temposunda teknik imkan ve tercihleri doğrultusunda isterlerse gerek televizyonlardan gerekse de internet bağlantılı mobil cihaz veya bilgisayarlarından derslerine devam edebilirler. TRT kanallarındaki ders anlatım programlarıyla ilgili tüm detaylar "eba.gov.tr" internet adreslerinden ayrıca duyurulacaktır. İnternet ortamında ise EBA Platformumuzdan tüm öğrencilerimiz hizmet almaya, kendi öğretmenleri ve sınıf grupları ile iletişim kurmaya devam edebilecekler.

EBA ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR: EBA öğretmen girişi için eğer daha önceden şifrenizi almadıysanız önce www.eba.gov.tr adresine giriş yapıp sağ üst köşede bulunan giriş linkine tıklıyoruz. Açılan sayfada mebbis bölümüne tıklayıp ekrandaki mebbis kodunu, T.C. Kimlik Numaranızı ve mebbis şifrenizi girdikten sonra mebbis sistemine giriş yapıyoruz. Eğer bilgilerimizi doğru olarak girdiysek karşımıza şifre oluşturma bölümü gelecek. Bu kısma, bundan sonra kullanacağınız bir giriş şifresi belirleyip yazıyoruz sonra aynı giriş şifresini alt kısma tekrar yazıp şifre oluştur botonuna tıklayıp giriş şifremizi oluşturuyoruz. Artık şifremizi oluşturduğumuza göre eğitim bilişim ağına girip tüm özelliklerden sınırsızca yararlanabilirsiniz.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR: Ebaya giriş yapmanız için nasıl bir yöntem izleyeceğimizi açıklıyoruz. Sisteme giriş yapabilmemiz için bir şifreye ihtiyacımız var. Şifresinizi öğretmeninizden alabilirsiniz. Giriş yapmak için internet bağlantılı bir masaüstü bilgisayar, tablet veya akıllı cep telefonunuzun olması yeterlidir. Eğitim Bilişim Ağı sistemine giriş yapmak için aşağıdaki linkten ilgili sayfaya gidebilirsiniz. Açılan web sitesinde sağ üst köşede bulunan Giriş linkine tıklıyoruz. Daha sonra giriş bölümünden kullanıcı adı kısmına TC Kimlik numaramızı, şifre kısmına da öğretmeninizden aldığınız öğrenci giriş şifrenizi girdikten sonra giriş butonuna tıklayıp sisteme giriş yapıyoruz.