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Bursa'da engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren adam ağır tahrik indirimi aldı

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde işitme engelli ablasına cinsel saldırıda bulunduğunu öğrendiği Mehmet Kocadoğan'ı vurarak öldüren sanığa, ‘ağır tahrik’ indirimi uygulanarak 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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İşitme engelli B.P.'ye cinsel istismarda bulunan Mehmet Kocadoğan, B.P.'nin erkek kardeşi Yusuf P. tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olaydan sonra tutuklanan Yusuf P. hakkında kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

17 yıl hapis cezası aldı 

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'adam öldürmek' suçundan yapılan yargılama sonucunda tutuklu sanık Yusuf P., 'kasten adam öldürmek' suçundan 15 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık avukatı Engin Kara tarafından dosya temyiz için Bursa İstinaf Mahkemesi’ne gönderildi.

Ağır tahrik indirimi uygulandı 

Bursa İstinaf Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nde yapılan duruşmanın ardından 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını sanığa uygulanan haksız tahrik indirimin az olduğu gerekçesiyle bozdu.

Cezası 13 yıl 6 aya düşürüldü 

Sanığa ağır haksız tahrik indirimi yapan Ceza Dairesi, sanığın cezasını 12 yıl 6 aya indirdi.

Ayrıca, Ceza Dairesi Heyeti, ruhsatsız silahtan verilen cezayı da fazla bularak, 1 yıl 3 aya düşürdü. Böylelikle, sanığın cezası 13 yıl 6 ay hapis cezasına çevrildi.

Müştekilerin avukatı, karara karşı Yargıtay’a itiraz edeceğini söyledi.

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