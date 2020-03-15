Sağlık Bakanı açıkladı Koronavirüs karantinasına alınan 10 bin Türk tek tek odalarda

Umreden döndükten sonra Ankara ve Konya’da karantinaya alınan 10 bin 330 kişi ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan son dakika açıklaması geldi.

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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, umreden dönenlerin öğrenci yurtlarında ayrı odalara yerleştirildiğini, şüpheli bulunanların gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testlerinin yapıldığını açıkladı. Sağlık Bakanı Koca sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

UMREDEN dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya’daki ÖĞRENCİ YURTLARINDA KARANTİNA MANTIĞIYLA ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım!