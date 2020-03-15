HABER /  GÜNCEL

Sağlık Bakanı açıkladı Koronavirüs karantinasına alınan 10 bin Türk tek tek odalarda

Umreden döndükten sonra Ankara ve Konya’da karantinaya alınan 10 bin 330 kişi ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan son dakika açıklaması geldi.

Abone ol

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, umreden dönenlerin öğrenci yurtlarında ayrı odalara yerleştirildiğini, şüpheli bulunanların gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testlerinin yapıldığını açıkladı. Sağlık Bakanı Koca sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

UMREDEN dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya’daki ÖĞRENCİ YURTLARINDA KARANTİNA MANTIĞIYLA ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım!

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Son dakika Umreden dönenler için koronavirüs alarmı 5 öğrenci yurdu boşaltıldı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Van'daki çığ felaketinden günler sonra acı haber! İtfaiye erinin cansız bedeni çıkarıldı
Galatasaray-Beşiktaş maçı şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar
Vladimir Putin’den çok konuşulacak açıklama! Ben de rahatsızım
Makarna üreticileri: Kimse panik yapmasın, Türkiye'yi makarnaya boğarız
İlber Ortaylı'dan koronavirüs tepkisi Türk ahlakına uymayan görgüsüzlük
Cübbeli Ahmet Hoca'dan koronavirüs duası! 132 kez okunması gerekiyor
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren adam ağır tahrik indirimi aldı
Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü
EBA şifresi alma nasıl olur EBA uzaktan eğitim 2020 giriş
Miraç Kandili 2020 ne zaman Diyanet dini günler
ALES başvuru ücreti kaç para 2020 hangi bankaya ödenecek?
Garanti BBVA emekli promosyon ödemeleri 2020 kaç para
Yorumlar 1 yorum