HABER /  GÜNCEL

Ramazan nisanın kaçında başlıyor ilk oruç tarihi 2020

Müslümanlar için önemi büyük 3 aylar Recep ayı ile başladı. Müslümanlar ise 11 ayın sultanı, Allah'ın ayı Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak araştırması yapıyor. Ramazan 24 Nisan'da başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

Abone ol

Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruca kaç gün var araştırması 3 ayların başlaması ile arttı. 11 ayın sultanı Ramazan ayı 24 Nisan'da ilk oruçla başlayacak. Ramazan 23 Mayıs'ta sona erecek. 2020  Ramazan bayramı ise 24 Mayıs'ta başlayacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK: 2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs, Pazar günü başlıyor.

26 Mayıs, Salı günü bitiyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

SON DAKİKA HABERLERİ
Spor camiasına bomba gibi düştü! Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
FETÖ'nün karanlık yüzünü tek tek anlattı! TSK'nın içine böyle yerleşmişler
Van'daki çığ felaketinden günler sonra acı haber! İtfaiye erinin cansız bedeni çıkarıldı
Galatasaray-Beşiktaş maçı şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar
Vladimir Putin’den çok konuşulacak açıklama! Ben de rahatsızım
Makarna üreticileri: Kimse panik yapmasın, Türkiye'yi makarnaya boğarız
ÖNCEKİ HABERLER
Enerji Bakanı duyurdu Üçüncü sondaj gemisi "Kanuni" Türkiye'de
AÖL sınavı 2020 ne zaman MEB yeni sınav tablosunu duyurdu
Sağlık Bakanı açıkladı Koronavirüs karantinasına alınan 10 bin Türk tek tek odalarda
Bursa'da engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren adam ağır tahrik indirimi aldı
Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü
Garanti BBVA emekli promosyon ödemeleri 2020 kaç para
Yorumlar