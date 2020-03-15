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Spor camiasına bomba gibi düştü! Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

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İtalya Serie A takımlarından AC Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edilirken Yıldız futbolcunun 14 günlük karantinaya alındığı belirtiliyor.

İtalya en çok ölüm yaşanan ikinci ülke

Öte yandan İtalya, Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan kovid-19'un Avrupa'daki merkez üssü konumunda bulunuyor. Yaklaşık bin 500 kişinin hayatını kaybettiği İtalya, salgının sebep olduğu ölümlerde Çin'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

Merkez üssü artık Avrupa

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede 100'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs nedeniyle şu ana kadar yaklaşık 6 bin insan hayatını kaybetti.

Ölümcül virüs tüm dünyada büyük panik yaratırken, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) korkutan bir açıklama geldi. DSÖ, Avrupa'nın artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldiğini bildirdi.

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