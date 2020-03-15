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İran'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı 724'e yükseldi

Koronavirüs komşumuz İran'da can almaya devam ediyor. Ölümcül virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 113 kişi artarak 724'e yükseldi.

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İran'ı etkisini gün geçtikçe daha fazla hissettiren koronavirüste, vaka sayısı 12 bini aşarken, bugün yaşanan 113 ölümle beraber toplam ölü sayısı 724'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması 

İran Sağlık Bakanlığı ise ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 67, hastalığa yakalananların yaş ortalamasının da 54 olduğunu açıkladı.

Virüse yenik düşen en küçük kurbanın aynı zamanda lösemi hastası 3 yaşında bir çocuk olduğu bildirildi.

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