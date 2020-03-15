Osmaniye'de 4.1 şiddetinde deprem! AFAD ve Kandilli açıkladı

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi 4.0 olarak açıkladı.Abone ol
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ'ının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.35'te Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4.1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Olumsuz ihbar yok
Depremin 18.97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı belirtildi.
Kandilli 4.0 olarak açıkladı
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğünün 4.0 olduğu kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 15, 2020
GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE) https://t.co/wysPHf4GFV
15.03.2020, 13:35:31 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Son dakika Umreden dönenler için koronavirüs alarmı 5 öğrenci yurdu boşaltıldı