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Osmaniye'de 4.1 şiddetinde deprem! AFAD ve Kandilli açıkladı

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi 4.0 olarak açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ'ının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.35'te Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4.1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Olumsuz ihbar yok

​Depremin 18.97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı belirtildi.

Kandilli 4.0 olarak açıkladı

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğünün 4.0 olduğu kaydedildi.

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