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Recep ayı ne zaman bitiyor 2020 Şaban ayı başlangıç tarihi

11 ayın sultanı Ramazan'ın habericisi olan 3 aylar Recep ayı ile başladı. Peki Ramazan'dan bir önceki ay olan Şaban ayı ne zaman başlayacak? Diyanet İşleri dini günler takvimine göre Şaban ayı 25 Mart Perşembe günü başlayacak.

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Recep ayı ne zaman bitiyor, 2020 Şaban ayı başlangıcı ne zaman araştırmaları başladı. Ramazan ayının habercisi olan 3 aylar 25 Şubat'ta Recep ayı ile başladı. Şaban ayı ise 25 Mart Çarşamba günü başlayacak. Berat Kandili ise Şaban ayı içinde olacak. 2020 dini günler takvimine göre Berat Kandili 7 Nisan'da idrak edilecek. 

ŞABAN AYI NE ZAMAN: 2020 yılı Şaban ayı başlangıcı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre 25 Mart Çarşamba günü başlayacak. Berat Kandili ise 7 Nisan'da idrak edilecek.

ÜÇ AYLARDA İBADET: Recep ayında dini hayatta önemli yeri olan iki mübarek gece bulunuyor. Bunlardan biri recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaip, diğerinin de yine bu ayın yirmi yedinci gecesine denk gelen Miraç Kandili'dir. Bir gelenek olarak öteden beri bu geceler ihya ediliyor. Bugünlerin gündüzünde oruç tutulurken özel olarak bir ibadet şekli ise yoktur.

Üç ayların ikincisi ise şaban ayıdır. Hz. Peygamber, bu ayı 'Ümmetimin ayı' olarak ifade etmiştir. Hz. Ayşe validemiz 'Peygamberimiz şaban ayında bazen o kadar oruç tutarlardı ki biz Peygamber şaban ayının tamamını oruçlu geçirecek zannederdik. Bazen de bu kadar tutmazlardı' derdi.

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