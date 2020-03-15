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Olayın adresi Düzce! Koronavirüs şüphesiyle sevk edilen kızını hastaneden kaçırdı

DÜZCE'de 5 yaşındaki kızının koronavirüs şüphesiyle gözetim altına alınacağını öğrenen baba, çocuğunu hastaneden kaçırdı. Polislerin gözaltına aldığı baba panikle yaptığını söyledi.

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Almanya'dan 12 gün önce Düzce'nin Gölyaka ilçesine dönen ailenin 5 yaşındaki kızları Ş.F.’de gece saatlerinde ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri görülmeye başlandı.

Durumu öğrenince hastaneden kaçırdı

Babası Ü.F. tarafından Gölyaka Entegre Hastanesi’nin acil servisine götürülen kız, buradaki ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Buradaki ilk tetkiklerin ardından Ş.F.’nin koronavirüs şüphesiyle Atatürk Devlet Hastanesi’ne gönderilmesine karar verildi. Durumu öğrenen baba ise kızını hastaneden kaçırdı.

Panikle yaptığını söyledi

Hastane yetkililerinin polise haber vermesi üzerine ekipler baba-kızın bulunduğu otomobili Yığılıca sapağı mevkiinde durdurdu. Ş.F., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülerek gözetim altına alındı. Emniyette ifade veren baba ise ‘Panikle böyle bir şey yaptığını’ söyledi. Baba, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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