Kennedy'e mektup yolladı! Washington'dan Kasımpaşa'ya uzanan hikaye

Suikast sonucu öldürülen dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy'nin eşine 16 yaşındayken Kasımpaşa'dan Washington D.C.'ye taziye mektubu yazıp bir adet aile fotoğrafı rica eden Hatice Erdoğan Yılmaz, Amerikalı First Lady'den gelen cevabı 57 yıldır saklıyor.

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ABD Başkanı John F. Kennedy'nin ölüm haberini radyodan öğrenen Yılmaz, Kennedy'nin eşi Jacqueline Kennedy'e el yazısıyla Türkçe bir mektup yazarak taziye dileğinde bulundu. Mektubunda, First Lady'den, eşiyle olan aile fotoğrafını kendisine hediye olarak göndermesini rica eden Yılmaz, mektubu evlerinin bulunduğu Kasımpaşa'daki postaneden Washington D.C.'ye gönderdi.

"İyi bir başkandı, içimden mektup yazmak geldi''

Yılmaz, yaklaşık 1 ay sonra üzerinde "Mrs. John F. Kennedy, Washington, D.C." mührü bulunan zarfın içinde, Jacqueline Kennedy'nin sekreteri Nancy Tuckerman imzasıyla bir mektup aldı. First Lady Kennedy, teşekkür mahiyetinde yazdığı mektupla birlikte Yılmaz'ın istediği gibi eşi, kendisi ve çocuklarının bulunduğu siyah-beyaz bir fotoğraf da yolladı.

Kennedy'nin öldürüldüğü 1963 yılında 16 yaşında olan Yılmaz, o günleri çok iyi hatırladığını belirterek, mektubu yazmaya nasıl karar verdiğini şöyle anlattı:

"Evimizin alt katında babamın bakkalı vardı. O gün radyomuz açıktı, bir anda 'Kennedy öldü' anonsu duyduk. Bakkalda olan herkes şaşırdı o an. Babam da çok üzüldü. Çünkü Kennedy, Türkiye'yi desteklerdi. Kennedy'nin adını çok duyardık ve haberleri babamla birlikte sürekli takip ederdik. Ölüm haberini duyduktan sonraki gün bütün gazetelerde taziye haberleri vardı. İyi bir başkandı, içimden mektup yazmak geldi. Küçüktüm ama 'Ben de bir mektup yazayım, bakayım gider mi?' diye düşündüm. Babama mektup yazmak istediğimi söyleyince babam da 'Yaz tabii kızım' dedi. Bir mektup yazdım, cümleleri beğenmeyip kağıdı yırttım. Bir daha yazdım, hoşuma gitmedi, buruşturup attım. Birkaç kez denedikten sonra son mektubu yazıp tamamladım."

"Cevap gelince bütün mahalle ayağa kalktı''

Gelen cevaba çok sevindiğini belirten Yılmaz, "Yazdığım mektubun bir nüshasını saklamadığım için çok üzgünüm. Mektubu iadeli taahhütlü gönderdim. Yani adrese ulaşmazsa bana geri getirilecekti. Mektuptaki adres kısmına 'Washington D.C., ABD Başkanı Kennedy'nin eşi Jacqueline Kennedy'e' diye yazdım. Yaklaşık bir ay sonra cevap mektubu geldi. Amerika'dan cevap gelince bütün mahalle ayağa kalktı. ABD tarafından o zaman birçok dünya liderine, isimlere cevaplar yazıldı, teşekkürler edildi. Bana da bir ay içerisinde cevap geldi. Cevap geleceğini tahmin etmiştim, içime doğmuştu. Mektuptan sonra da Jacqueline Kennedy'i yıllarca takip ettim." ifadelerini kullandı.

İngilizce gelen mektubu Türkçe'ye tercüme ettiren Yılmaz, mektubu, zarfını ve Kennedy ailesinin siyah beyaz fotoğrafını saklamaya devam ediyor.

Mektupta yazan ifadeler:

Jacqueline Kennedy'den Yılmaz'a gelen mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Değerli dostum, bu düşünce dolu mektubunuzdan dolayı sayın Kennedy size teşekkürlerini sunmak ister ancak mektup adedinin çokluğundan dolayı cevabı kendi eliyle cevaplayamadığı için de özür diler.

Sayın Kennedy, sizin ricada bulunduğunuz bir fotoğrafı, Başkanın hatırası olarak, bu mektupla gönderiyor. Fakat diğer insanlardan da gelen çok sayıda talepten ötürü, ki bu çok onur edici bir durum, başka fotoğraflar gönderemememizin zor olduğunu anlayacağınızı ümit ederiz. Saygılarımızla"