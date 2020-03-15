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Koronavirüs büyük darbe vurdu! Büyük çiftlikler peşi sıra iflas etti

Dünya genelinde onlarca ülkede görülen koronavirüs, ekonomiyi de vurdu. Geniş coğrafyalarda etkisini gösteren virüs nedeniyle yurt dışına satış yapamayan yumurta sektöründe son 1 ayda 6 büyük çiftlik kapandı.

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Ortaya çıktığı Çin'den kısa sürede onlarca ülkeye yayılan koronavirüs nedeniyle yurt dışına satış yapamayan yumurta sektöründe iflas bayrakları çekilmeye başlandı.

Tüm dünyada etkisini her geçen gün artıran koronavirüsü salgını yurt dışına ihracat yapan yumurta üreticisini vurdu. Virüs salgını nedeniyle İran, Irak, Azerbaycan, Kuveyt, Katar ve Suriye'ye yumurta gönderemediklerini aktaran Konya Yumurta Üreticileri Başkanı İsmail Saraçoğlu, sektörde iflasların başladığını aktardı.

"Sınırlar kapatılınca perişan olduk"

Türkiye genelinde 6 milyon tavuğun kesime gönderildiğini belirten Saraçoğlu, "Geçtiğimiz yıl Irak Türkiye'den yumurta vb. bazı gıda ürünlerinin alımını durdurmuş ve sektör daralmaya gitmişti. Şimdi de koronavirüsü nedeniyle ihracat yaptığımız İran, Suriye, Kuveyt, Katar, Azerbaycan ve diğer ülkelere yumurta gönderemiyoruz. Haftada yaklaşık 280-300 tır yumurtayı ihraç ederdik ama son bir aydır koronavirüsünden dolayı sınırlar kapatılınca sektör perişan oldu" dedi.

"Zarar ediyoruz"

Yurtdışına yumurta gönderemedikleri için yumurta kolisinin ülke içinde 6-7 liraya kadar düştüğünü ifade eden Saraçoğlu "İhracat yapamadığımız için üretim fazlası yumurta ülkede kaldı. Şu an üreticimiz bir yumurtayı 36 kuruşa üretiyor. İhracatta yaşanan sorunlardan dolayı yumurtanın kolisi 6-7 liraya düştü. Şu an yumurtanın kolisinden 3 lira zarar ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Yaklaşık 6 milyon tavuk kesime gönderildi"

Yaşanan ihracat sorunlardan dolayı yaklaşık 6 milyona yakın tavuğun kesime gönderildiğini aktaran Saraçoğlu, "Yumurtaları ihraç edemememizin yanında tavuklarımız için gerekli besin ürünlerini de yurt dışından ithal edemiyoruz. Tavuklarını besleyemeyen üreticimiz Türkiye genelinde yaklaşık 6 milyon tavuğu kesime gönderdi.

"6 büyük çiftlik iflas etti"

Yumurta sektöründe bu sorunlar devam ederse 110 milyon olan tavuk varlığımız 100 milyonun altına düşer. Şu an benim bildiğim kadarıyla son bir ay içerisinde 6 büyük tavuk çiftliği kapatıldı. Yüzlerce çalışan işsiz kaldı. Eğer süreç bu şekilde devam ederse iflasların ardı arkası kesilmez" ifadelerini kullandı.

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