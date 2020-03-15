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Fatih Dönmez müjde verdi! Üçüncü sondaj gemisi Kanuni Türkiye'de!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, üçüncü sondaj gemisi Kanuni'nin Türkiye’ye geldiğini duyurdu. 13 Mart'ta Doğu Akdeniz'deki Türkiye karasularına giriş yapan gemi, bu sabah Taşucu Mersin açıklarındaki demir sahasına ulaştı.

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Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama ve sondaj faaliyetlerinin daha güçlü bir şekilde sürdürülmesi için Kanuni adı verilen üçüncü sondaj gemisi, 31 Ocak'ta teslim alınarak Türkiye Petrolleri envanterine kaydedildi.

Sondaj gemisi kanuni Türkiye'ye geldi

Seyir için gereken bakım, tedarik ve test işlemlerinin Birleşik Krallık'ta tamamlanmasından sonra, 18 günlük seyrin ardından, 13 Mart'ta Doğu Akdeniz'deki Türkiye karasularına giriş yapan gemi, bu sabah Taşucu Mersin açıklarındaki demir sahasına ulaştı.

Korona tedbiri için gemiye giriş ve çıkış yasak

35 TPAO personeliyle Türkiye’ye giriş yapan Kanuni’ye, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkışların yasak olacağı belirtildi. Bu süre zarfında açıklanan tedbirler gereği gemi ve mürettebatla ilgili uygulamalar da hayata geçirilecek.

Milletimize hayırlı uğurlu olsun

Koronavirüs önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından geminin bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayacağını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, " Milletimizin desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle Kanuni yeni ultra derin deniz sondajlarına en kısa zamanda başlayacak. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Pruvası neta, başarıları daim olsun.” dedi.

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