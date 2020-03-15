HABER /  GÜNCEL

Diyanetten flaş umre açıklaması dönüşler erkene alındı şüpheliler hastanede

Diyanet İşleri Başkanlığı, umreden dönen 10 bin 330 Türk'ün karantinaya alınmasıyla ilgili yaptığı son dakika açıklamasında "S.Arabistan’da bulunan ve dönüşü ileriki tarihlerde planlananların dönüşleri erkene alınmıştır" bilgisi verdi.

Abone ol

Türkiye'nin son koronavirüslü (Covid-19) hastasının umreden dönen bir vatanday olması üzerine umreden dönen 10 binden fazla Türk., Ankara ve Konya'daki 5 öğrenci yurdunda karantina altına alınmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan umreden dönüşlerle ilgili son dakika açıklamalar geldi. İşte Diyanet'in açıklamasından satır başları...

- 27 Şubat 2020 itibariyle ülkemizden umre çıkışları durdurulmuş, bu tarihten sonra umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir.

- 20-30 günlük turlarla S.Arabistan’da bulunan ve dönüşü ileriki tarihlerde planlananların dönüşleri erkene alınmıştır.

- Umre dönüşü sırasında yolcular, S.Arabistan'a gönderilen doktorlar ve sağlık personeli eşliğinde titizlikle kontrolden geçirilmiştir.

- Dün geceden itibaren umreden dönen yolculardan şüpheli bulunanların testleri yapılmaktadır.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Son dakika Umreden dönenler için koronavirüs alarmı 5 öğrenci yurdu boşaltıldı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Otellerini hastaneye çevirecek
Kennedy'e mektup yolladı! Washington'dan Kasımpaşa'ya uzanan hikaye
Koronavirüs büyük darbe vurdu! Büyük çiftlikler peşi sıra iflas etti
Osmaniye'de 4.1 şiddetinde deprem! AFAD ve Kandilli açıkladı
Spor camiasına bomba gibi düştü! Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
FETÖ'nün karanlık yüzünü tek tek anlattı! TSK'nın içine böyle yerleşmişler
ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor Başakşehir maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (İlk 11'ler belli oldu)
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğrencilere çağrı 'karantinada değilsiniz
Fatih Dönmez müjde verdi! Üçüncü sondaj gemisi Kanuni Türkiye'de!
Olayın adresi Düzce! Koronavirüs şüphesiyle sevk edilen kızını hastaneden kaçırdı
Recep ayı ne zaman bitiyor 2020 Şaban ayı başlangıç tarihi
EBA şifresi alma nasıl olur EBA uzaktan eğitim 2020 giriş
Yorumlar