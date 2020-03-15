Diyanetten flaş umre açıklaması dönüşler erkene alındı şüpheliler hastanede

Diyanet İşleri Başkanlığı, umreden dönen 10 bin 330 Türk'ün karantinaya alınmasıyla ilgili yaptığı son dakika açıklamasında "S.Arabistan’da bulunan ve dönüşü ileriki tarihlerde planlananların dönüşleri erkene alınmıştır" bilgisi verdi.

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Türkiye'nin son koronavirüslü (Covid-19) hastasının umreden dönen bir vatanday olması üzerine umreden dönen 10 binden fazla Türk., Ankara ve Konya'daki 5 öğrenci yurdunda karantina altına alınmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan umreden dönüşlerle ilgili son dakika açıklamalar geldi. İşte Diyanet'in açıklamasından satır başları...

- 27 Şubat 2020 itibariyle ülkemizden umre çıkışları durdurulmuş, bu tarihten sonra umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir.

- 20-30 günlük turlarla S.Arabistan’da bulunan ve dönüşü ileriki tarihlerde planlananların dönüşleri erkene alınmıştır.

- Umre dönüşü sırasında yolcular, S.Arabistan'a gönderilen doktorlar ve sağlık personeli eşliğinde titizlikle kontrolden geçirilmiştir.

- Dün geceden itibaren umreden dönen yolculardan şüpheli bulunanların testleri yapılmaktadır.