Üçüncü doz koronavirüs aşısı iki doza göre dört kat daha etkili

Türkiye ile birlikte üçüncü doz aşıyı uygulayan birkaç ülkeden biri olan İsrail'de Sağlık Bakanlığı, üçüncü doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının bulaş ve ağır hastalık riskini ciddi şekilde düşürdüğünü açıkladı. Bakanlık, üçüncü dozun uygulanmasından 10 gün sonra virüs riskine karşı iki doza kıyasla 4 kat daha fazla koruma sağladığının altını çizdi.

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Dünya nüfusunun büyük bir kesiminin henüz herhangi bir aşı olmaması etik ve politik gerekçelerle tartışmalara yol açarken bilim insanları üçüncü doz aşının etkinliğine dair araştırmalarını yayımlamaya devam ediyor.

Araştırmalar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı Delta varyantı nedeniyle üçüncü doz aşılamanın bağışıklık sistemine faydalarını ortaya koyarken dünyada Türkiye ile birlikte üçüncü doz aşı uygulayan birkaç ülkeden biri olan İsrail'den üçüncü doz ile ilgili resmi bir açıklama geldi.

İki doza göre dört kat daha etkili İsrail'de açıklanan yeni verilere göre üçüncü doz koronavirüs aşısının bulaş ve ağır hastalık riskini ciddi şekilde düşürdüğü bildirildi. İsrail Sağlık Bakanlığı verilerinde İsrail'de uygulanan Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının üçüncü dozunun 60 yaş ve üzeri kişilerde virüsün bulaşması ve ağır hastalık riskine karşı ilk iki doza göre çok daha fazla koruma sağladığı belirtildi. Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgilerde üçüncü doz aşının uygulanmasından 10 gün sonra virüs riskine karşı iki doza kıyasla 4 kat daha fazla koruma sağladığının altı çizildi.

Hastaneye yatma riskini 5-6 kat azaltıyor

60 yaş ve üzeri kişilerde üzerinde yapılan çalışmada üçüncü doz koronavirüs aşısının hastalığın ağırlaşmasına ve hastaneye yatma riskine karşı 5 ila 6 kat daha fazla koruma sağladığı aktarıldı.

ABD'de yapılan araştırmada ise La Jolla İmmünoloji Enstitüsünün Kaliforniya'daki Enfeksiyon Hastalıkları ve Aşı Araştırmaları Merkezinde görev yapan virolog profesör Shane Crotty, "Üçüncü doz aşı kesinlikle yardımcı olacaktır" dedi.

Crotty, tamamen aşılanmış sağlıklı yetişkinlerde Moderna ve Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının üçüncü dozunun antikor seviyelerini en yükseklere taşıyacağını söyledi.