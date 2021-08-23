İzmir’de okul servisi ücretlerine zam geldi! En düşük fiyat 180 TL oldu

İZMİR’de 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında geçerli olacak servis ücretleri belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı UKOME kararı doğrultusunda servis ücretlerine yüzde 15 zam geldi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi 2021-2022 eğitim öğretim yılında geçerli olacak okul servis ücretlerini belirledi. Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yeni öğretim yılı servis ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı. Karar, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uygulaması önerilen öğrenci taşıma fiyat tarifesi ise şöyle:

*0-3 kilometre mesafede öğrencinin haftanın iki günü okula gitmesi durumunda aylık 180 TL, haftanın 3 günü okula gitmesi durumunda 215 TL, haftanın 4 günü okula gitmesi durumunda 260 TL, haftanın 5 günü okula gitmesi durumunda 285 TL.

*0-6 kilometre mesafedeki servis ücretleri ise öğrencinin haftanın 2 günü işe gitmesi durumunda aylık 220 TL, haftanın üç günü okula gitmesi durumunda 270 TL, haftanın dört günü okula gitmesi durumunda 320 TL, haftanın beş günü okula gitmesi durumunda 350 TL.

*0-10 kilometre mesafede öğrencinin haftanın iki günü okula gitmesi durumunda aylık 235 TL, haftanın üç günü okula gitmesi durumunda 290 TL, haftanın dört günü okula gitmesi durumunda 340 TL, haftanın beş günü okula gitmesi durumunda 375 TL.

*0-15 kilometre mesafede öğrencinin haftanın iki günü okula gitmesi durumunda aylık 275 TL, haftanın üç günü okula gitmesi durumunda 340 TL, haftanın dört günü okula gitmesi durumunda 410 TL, haftanın beş günü okula gitmesi durumunda 445 TL.

*0-20 kilometre mesafede öğrencinin haftanın iki günü okula gitmesi durumunda aylık 330 TL, haftanın üç günü okula gitmesi durumunda 405 TL, haftanın dört günü okula gitmesi durumunda 490 TL, haftanın beş günü okula gitmesi durumunda 535 TL.

*0-25 kilometre mesafede haftanın iki günü okula giden öğrenci için aylık 370 TL, haftanın üç günü okula gitmesi durumunda 460 TL, haftanın dört günü okula gitmesi durumunda 550 TL, haftanın beş günü okula gitmesi durumunda 600 TL.

*0-30 kilometre mesafede haftanın iki günü okula giden öğrenci için aylık 400 TL, haftanın üç günü okula giden öğrenci için 500 TL, haftanın dört günü okula giden öğrenci için 595 TL, haftanın beş günü okula giden öğrenci için 655 TL.

*0-35 kilometre mesafede haftanın iki günü okula giden öğrenci için aylık 420 TL, haftanın üç günü okula giden öğrenci için 520 TL, haftanın dört günü okula giden öğrenci için 620 TL, haftanın beş günü okula giden öğrenci için 685 TL.

*0-40 kilometre mesafede haftanın iki günü okula giden öğrenci için aylık 440 TL, haftanın üç günü okula giden öğrenci için 550 TL, haftanın dört günü okula giden öğrenci için 660 TL, haftanın beş günü okula giden öğrenci için 730 TL.