Mustafa Varank'tan Meral Akşener'e: Taşeronluk yaptığın İngiliz sildi sen de o da yok!

Mustafa Varank, Meral Akşener'in İngiliz basınına dayandırarak yazdığı tweetinin yalanlanmasına rağmen hala silmemesini "İngiliz taşeronu" diyerek eleştirdi.

Abone ol

İngiliz basınında yer alan haberin yalanladığı gerekçesiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazdığı tweetleri silmeyen Meral Akşener'e tepki gösterdi.

İngiltere basınına dayandırılan haberlerde İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın "Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci merkezleri planlıyoruz" dediği iddia edilmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener haberi kaynak göstererek Cumhurbaşkanı Erdoğan için taşeron mu oluyorsun?" diye tepki göstermişti.

Varank cevap olarak "Bu tweet kullanım dışı. Kendi Cumhurbaşkanına inanmak yerine koltuk sevdasına taşeronluk yaptığın İngiliz BBC, tivitini silip özür diledi sayın meral_aksener. En azından BBC özür dileyip tivitini silecek erdeme sahip olduğunu gösterdi, sizde o da yok!"