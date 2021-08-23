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İhbarı alan polisler aracını durdurdu! Ünlü manken ve sunucu tutuklandı

İhbarı alan polisler aracını durdurdu! Ünlü manken ve sunucu tutuklandı

YUNANİSTAN'ın dünyaca ünlü mankeni ve TV sunucusu Afrodit Barba Glyfada, kentinde kokain kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

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Yunanistan'ın dünyaca ünlü top model, manken ve TV sunucusu 31 yaşındaki Afrodit Barba, Atina yakınlarındaki Glyfada kentinde polislerin bir ihbarı değerlendirmesi sonucu lüks otomobili ile durduruldu. Otomobilden indirilen Barba'nın aracında yapılan aramada, sürücü koltuğu altında birer gramlık poşetler halinde toplam 35 gram kokain bulundu. Polisler tarafından gözaltına alınan Barba Glyfada Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Lüks otomobile el konuldu.

Yunanistan medyasının geniş yer ayırdığı haberde, Barba otomobilinde bulunan kokain ile ilgisinin olmadığını, kokainin oraya nasıl konulduğunu bilmediğini söyledi. Afrodit Barba 2011 yılında Playmet yarışmasında Miss Playboy seçilmiş ve daha sonra Yunanistan'ın dünyaca ünlü Next Top Model ödülünü almıştı. Bir çocuk annesi Barba'nın şeyh olan eşinden ayrı yaşadığı belirtildi.

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