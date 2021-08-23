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Çalıştığı tarladan evine dönüyordu! Denizli'de minibüsün çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti

Çalıştığı tarladan evine dönüyordu! Denizli'de minibüsün çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki lise öğrencisi, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Denizli'den Manisa yönüne giden S.M. idaresindeki 35 RC 834 plakalı minibüs, Meyele mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Cengiz Çevik'e çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, lise öğrencisi Çevik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Çalıştığı tütün tarlasından evine döndüğü öğrenilen Çevik'in cenazesi, otopsi için Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

Minibüs şoförü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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