CHP'li vekil Kani Beko'dan Meclis'te Kur'an tepkisi: Camiye gitsinler!

TBMM'nin kütüphanesinde Kur'an-ı Kerim bulundurulmasına CHP'li vekil Kani Beko'dan tepki geldi. Beko Meclis'in Kuran okunacak yer olmadığını savunarak camiye gidilmesini önerdi.

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Meclis'te Kur'an-ı Kerim okunması CHP'yi rahatsız etti. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, "Meclis, Kur'an-ı Kerim okunacak yer değil" diyerek TBMM'deki Kur'an-ı Kerim okuma ve Diyanet İşleri kitaplarının sergileneceği alanlara karşı çıktı. CHP'li vekil, "Dini ihtiyaçlarını gidermek isteyenler Meclis'e yakın mesafedeki camiye gitsinler" açıklamasında bulundu.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hasar gören TBMM'deki yapılardaki tadilat ve değişiklik sonrası Meclis'in kütüphanesinde Kur'an-ı Kerim bulunması ve okunması CHP'lileri rahatsız etti.

Kuran'ı Kerim'in yeri Meclis değil

Meclis Cami yanında bulunan Şube Kütüphanesi'nde, Kur'an-ı Kerim okuma yeri, dini sohbetler ve Diyanet İşleri'nin kitaplarının sergileneceği alanlara yer verilmesine CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, "Meclis Kur'an okunacak yer değil" diyerek karşı çıktı.

En yakın camiye gitsinler

Gazeteci Cengiz Aldemir'e konuşan CHP'li vekil Beko, "Dini işlerle ilgili mekanların yeri Meclis değildir. Eğer insanlar dini ihtiyaçlarını gidermek istiyorlarsa Meclis'e çok yakın bir mesafede olan, Kocatepe Camii'nin altında yer alan Kur'an okuma ve dinlenme salonlarının bulunduğu Diyanet İşleri'ne bağlı büyük bir mekana dikkat çekmek isterim" ifadelerini kullandı.