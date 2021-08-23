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Hatay'da bir anda çatıyı delip düştü! Görünce inanamadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hatay'da bir anda çatıyı delip düştü! Görünce inanamadı

HATAY'da bir evin çatısından odanın içerisine yorgun mermi düştü. Şans eseri yaralanan olmadı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Kuzuculu Mahallesi Akgül Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Köşe (36) ve ailesinin yaşadığı müstakil evin çatısına nereden atıldığı belli olmayan yorgun mermi isabet etti. Çatıyı delip odanın içine düşen mermiyi bir anda önlerinde bulan aile fertleri kısa süreli panik yaşadı. Şans eseri yaralanan olmazken, mermi nedeniyle çatıda delik oluştu.

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