Anıtkabir Beyaz Saray'da kullanıldı! Eskişehir'de gören şaştı kaldı: 1 saat içerisinde...
ESKİŞEHİR Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan açık hava orman okulunda sergilenen 81 ile ait kayaçlar, görenleri kendisine hayran bırakıyor.
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce kurulan Kayaç Parkı’nda Türkiye’nin dört bir yanından getirilen kayaçlar sergileniyor. 28 orman bölge müdürlüğüne bağlı 81 ilden gelen kayaçlar, kaideler üzerinde ziyaretçilerle buluşuyor.
İçerisinde Beyaz Saray ve Anıtkabir’de kullanılan kayaçların da olduğu parkta çok sayıda karakteristik kayaç bulunuyor.
Türkiye’de çıkarılan ve tüm dünyada dekorasyon amaçlı yoğun ilgi gören kızıl mermerin yanı sıra lületaşı, dolomit, andezit, obsidyen, granit ve traverten gibi çok sayıda kayaç alanda sergileniyor.
Açık hava orman okulu olarak da hizmet veren parka 81 ilden getirilen kayaçlar, ziyaret eden öğrencilerin toprağın yapısını ve ormanlardaki ağaç türlerinin nerelerde yetişebileceğini anlamasını sağlıyor.