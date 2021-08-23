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DSÖ Başkanı Ghebreyesus'tan üçüncü doz aşı uygulamaları ertelensin çağrısı!

DSÖ Başkanı Ghebreyesus'tan üçüncü doz aşı uygulamaları ertelensin çağrısı!

DSÖ Başkanı Ghebreyesus, üçüncü doz aşı uygulamalarında ertelemeye gidilmesi gerektiğini söyledi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamada Ghebreyesus, nüfusun yalnızca yüzde 1 veya yüzde 2'sinin aşılandığı ülkelerde aşılama oranlarını yükseltmeye öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

Ghebreyesus, bu yüzden Kovid-19'un güçlendirici doz olarak uygulanan üçüncü doz aşıların ertelenmesi gerektiğini ifade etti.

Ziyareti sırasında aşılama oranlarının küresel olarak artmaması durumunda koronavirüsün daha güçlü varyantları gelişebileceğini ve üçüncü doz olarak uygulanması planlanan aşıların, insanların ilk veya ikinci dozlarını almadığı ülkelere bağışlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

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