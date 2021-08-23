Taliban'ın sözcüsü Süheyl Şahin konuştu! Kırmızı çizgimiz dedi tehdit etti kadınlara şartlı özgürlük!

Afganistan'ı ele geçiren Taliban'ın sözcülerinden Şahin Afganların korkudan değil ekonomik gerekçelerden kaçtığını iddia etti. Ülkede kalan yabancı askerler için de sürenin aşılması halinde karşılık verileceği tehdidinde bulundu. Kadınlar içinse hicaplı değillerse uyarı var!

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Taliban'ın sözcülerinden Süheyl Şahin, Afganların ekonomik nedenlerle ülkeden ayrılmak istediğini söyledi.

Sky News'a konuşan Taliban sözcüsü, 31 Ağustos'ta tüm yabancı askeri güçlerin çekilmesini 'kırmızı çizgi' ilan ederken tahliyeler için sürenin uzatılmasını reddedeceklerini belirtti. Kabil havaalanındaki kaçış trajedisini 'ekonomik göç' diye niteleyen Şahin, kadınların 'örtünmeleri şartıyla hiçbir hak kaybı yaşamayacaklarını' söyledi.

Şahin, Kabil'deki havaalanındaki tahliyeler sırasında ülkeden gitmek isteyen Afganların oluşturduğu kaos görüntüleri için, "Batı ülkelerinde ikamet etmek istiyorlar. Bu bir tür ekonomik göçtür çünkü Afganistan yoksul bir ülke. Halkın yüzde 70'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Herkes müreffeh bir yaşam için Batı ülkelerine yerleşmek istiyor. Bunun korkmakla bir ilgisi yok." değerlendirmesini yaptı.

Süheyl Şahin, Taliban'ın kapı kapı dolaşarak eski yönetim çalışanlarını aradığı yönündeki iddiaları da yalanladı.

Şahin ayrıca Afganistan'da 31 Ağustos'tan sonra yabancı güçlerin kalmasını istemediklerini dile getirdi.

ABD ve İngiltere'ye tehdit

Yabancı güçlerin Afganistan'dan geri çekilme sürecinin tamamlanması için belirlenen 31 Ağustos tarihinin, "kırmızı çizgileri" olduğunu belirten Şahin, ABD ve İngiltere'nin tahliyeler için ülkede asker bulundurma amacıyla ek süre talep etmeleri halinde tavırlarının ne olacağının sorulması üzerine, "Cevabımız hayırdır. Aksi halde bunun sonuçları olur." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın başkenti Kabil'den 14 Ağustos'tan bu yana 28 bin kişinin tahliye edildiğini, katedilmesi gereken uzun bir yol olduğunu ve aksaklıklar yaşanabileceğini açıklamıştı.

Tahliyeleri 31 Ağustos'a kadar tamamlamayı umut ettiklerini belirten Biden, gerekli görüldüğü takdirde Taliban'a karşı yaptırımları destekleyeceğini söylemişti.

'Taliban'ı karalamak için yalan haber'

Taliban militanlarının kapı kapı dolaşıp insanları tehdit ettiğini, devrik hükümet çalışanlarını yakalamaya çalıştığını gösteren videoları ve bazı vilayetlerde kız okullarının kapandığına, kadınlara evden çıkmama talimatı verildiğine dair haberleri "Hepsi yalan haber" diye reddeden Dr. Şahin, "Bunların muhaliflerin gerçekliğe dayanmayan iddiaları nedeniyle çıkan haberler olduğunu size temin ederim" savunmasını yaptı.

'Kadınlar örtündüğü müddetçe hak kaybı olmaz'

Kadınların tüm haklarını kaybetme korkusunu dile getirmeleriyle ilgili "Hiçbir şey kaybetmeyecekler. Sadece hicaplı değillerse hicaplı olacaklar... Kadınların sizin ülkenizdekilerle aynı haklara sahip olmaları gerekiyor, ama hicap giymeleri kaydıyla" diyen Taliban sözcüsü, konuyla ilgili ısrarlı sorular karşısında şöyle devam etti:

"Kadın öğretmenler işe geri dönmüş durumda. Kaybedilen hiçbir şey yok. Kadın gazeteciler yeniden çalışmaya başladı. Hiçbir şey kaybedilmedi."

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.