Son dakika Kazdağları'nda orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangınına 4 helikopter müdahale ederken, bölgeye 2 yangın söndürme uçağının gönderildiği öğrenildi.

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Edremit ilçesinin Kazdağları mevkiindeki kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nde, henüz bilinmeyen bir neden orman yangını başladı.

Saat 10.30 sıralarında Edremit ilçesi Güre Mahallesi Kavurmacılar Mevkisi'nde orman yangını çıktı.

Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri karadan, helikopterler ise havadan müdahale ediyor.

2 uçak, 4 helikopter bölgeye gönderildi

Çamlık ve kayalık alandaki yangın için çevre illerden de takviye helikopter gönderildiği, bölgede çalışmalara 4 helikopterin katıldığı öğrenildi.

Öte yandan 2 yangın söndürme uçağının da bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, yangını kısa sürede kontrol altına almayı planladıklarını ifade ettiler.