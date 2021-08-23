Mezun olamayan DGS öğrencilerine kayıt müjdesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kayıt tarihleri arasında ön lisans programından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan öğrencilere kayıt hakkı tanınacağını açıkladı.

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YÖK’ten yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan öğrencilere şartlı kayıt hakkı tanındı.

Kayıt tarihinden sonra 'stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavını başararak mezuniyet hakkı elde eden' önlisans öğrencilerinin, bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla, 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2021 DGS’de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri, 11 Ağustos tarihli YÖK Yürütme Kurulu toplantısında karara bağlandı.