Ersin Düzen'in yeni adresi belli oldu! Rıdvan Dilmen TRT'ye gelince ayrılmıştı

Rıdvan Dilmen’in TRT Spor’da program yapmaya başlamasının ardından TRT’den ayrılan Ersin Düzen’in yeni adresi belli oldu.

Abone ol

Rıdvan Dilmen'in TRT'de futbol programı yapacağının açıklanmasının ardından, haftada 4 gün spor programı yapan Ersin Düzen TRT'den ayrıldığını açıklamıştı. Ersin Düzen'in yaptığı açıklamada, "11 yıl görev yaptığım STADYUM ve TRT Spor’a, kendi isteğimle devam etmeme kararı aldım. Eşime ve doğacak oğlumuza daha fazla vakit ayırmak, yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. TRT’nin tüm yöneticilerine, spor servisindeki arkadaşlarım ve yorumcularımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.



Tecrübeli sunucu Ersin Düzen'in yeni adresi belli oldu. Düzen’in bundan sonra programlarına Youtube kanalı VOLE’de devam edeceği açıklandı. Düzen’in haberini VOLE’nin kurucu ortağı Sinan Aras sosyal medya hesabından “Yeni bir başlangıç yapmak için kravatı, ceketi çıkarttı ve artık daha rahat. Aramıza hoşgeldin @ersinduzen” ifadeleriyle duyurdu.







Ersin Düzen - Rıdvan Dilmen arasında ne olmuştu? Rıdvan Dilmen futbol yorumcusu olarak program yaptığı NTV ekranlarında Ersin Düzen hakkında iddialarda bulunmuştu. Geçtiğimiz yıl yaşanan tartışmada Dilmen, ''Ersin Düzen, senin maaşını kim veriyor? Sen federasyonda çalışmıyor musun? Ne güzel dünya ya! Artık her şeyi söyleyeceğim, her şeyi. Susmayacağım! Hem hakemlere çakıp hem de 2 senedir TFF çalışanısın. Sen hayırdır ey Ersin Düzen! Bugün hakemi eleştirebilirsiniz. Ancak TFF'de çalışmayacaksın o zaman Ersin Düzen. Nihat Özdemir'in danışmanısın sen. Hem TFF'den maaş alacaksın, hem TFF Başkanına çakacaksın. Yok öyle şey!'' demişti.

Düzen'in tweetinin altına gelen Rıdvan Dilmen yorumlarını gizlemesi dikkatlerden kaçmamıştı. İşte Düzen'in gizlediği tweetler...