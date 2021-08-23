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TOKİ İzmir’de 285 konutu açık artırma ile satışa sundu başvuru detayları belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
TOKİ İzmir’de 285 konutu açık artırma ile satışa sundu başvuru detayları belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir Karabağlar Uzundere Mahallesi’nde inşa edilen 285 konutu “Açık Artırma Yöntemi” ile satışa sundu.

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Alıcılar, konut ve iş yerlerine yüzde 40 peşinat ve 120 ay vade ödeme planıyla sahip olabilecek. Konutlar altı ay içinde teslim edilecek.
Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek.

Başvurular 25 Ağustos’ta başlayacak

Müzayede 09 Eylül 2021, Perşembe günü saat 11.00’de İzmir Balçova Termal Otel Kardelen Salonu ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu’nda yapılacak. Ayrıca www.emlakyonetim.com.tr internet adresinden canlı yayınla teklifler alınabilecek.

Açık artırmaya başvurular 25 Ağustos’ta başlayacak. Ayrıca 09 Eylül 2021 Perşembe günü de (açık artırma gününde) Türkiye Halk Bankası tüm şubelerine başvuru yapılabilecek.
Satışa ilişkin detaylı bilgilere www.toki.gov.tr ve www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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