Gülgün Feyman istifa etiğini duyurdu! Sebebi Taliban çıktı

Gazeteci ve spiker Gülgün Feyman Taliban'a destek veren Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden istifa etti.

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Cumhuriyet Kadınları Derneği, Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'a destek açıklaması yaptı. Açıklamada "Bazı kadın örgütlerinin bir araya gelerek savurdukları “Taliban’ı tanımıyoruz, Taliban’ı tanıyanı da tanımıyoruz” sloganına karşı “Bağımsız Afganistan’ı tanıyoruz, Bağımsız Afganistan’ı tanımayanı da tanımıyoruz” denilen açıklamada "Yaptıkları “derin” siyaset analizinde ABD’yi, Afganistan işgalini sürdüremedikleri için kınamalarını da hazin bulmakla birlikte, kendilerine yakıştırıyoruz” ifadelerini kullanıldı.



Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin bildirisinin ardından Cumhuriyet Kadınları Derneği üyesi olan haber spikeri Gülgün Feyman dernekten istifa ettiğini duyurdu. Feyman sosyal medya hesabından "An itibari ile Atatürk'ün kızı ve varisi olarak Cumhuriyet Kadınları derneğinden bir Cumhuriyet kadını olarak istifa ettim. Kamuoyuna sunarım. Saygılar." açıklamasını yaptı.