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Bursa'da ağaçtan üretildi! İngiltere, Almanya, ABD'den sipariş yağıyor

Bursa'da ağaçtan üretildi! İngiltere, Almanya, ABD'den sipariş yağıyor

BURSA'da doğal ağaç işi yapan bir müteşebbis, İngiltere’ye doğal köpek oyuncağı ihraç ediyor.

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Çakırca Mahallesi’nde doğal ağaç işi yapan Tayfun Yardımcı, ‘Dog Chews’ isimli oyuncakları İngiltere’ye ihraç ediyor. Köpeklerin dişlerini kaşımak ve oyun oynamak için kullandıkları ‘Dog Chews’ anti bakteriyel olan zeytin ağacından üretiliyor. Gönderilen numunelerin ardından ilk etapta bin adet oyuncağı İngiltere’ye ulaştıran Yardımcı, yine zeytin ağacından farklı ürünleri de başka ülkelere ihraç ediyor.

Firma sahibi Tayfun Yardımcı, “Bunu köpekler oyuncak olarak, dişlerini kaşımak için kullanılıyor. Zeytin ağacını özellikle istediler. Ağacın desenli ve anti bakteriyel olmasından dolayı bunu tercih ediyorlar. Daha evvel 75 numune göndermiştik. Beğenildi ve şimdi bin tane siparişi tamamladık. Bu siparişlerden sonra devamının geleceğini düşünüyoruz” dedi.


"Farklı yerlerden siparişler alıyoruz"
“Daha önce böyle bir ürün olduğundan haberimiz yoktu” diyen Yardımcı, “Onlar zeytin ağacı istedikleri için bizi buldular. İstedikleri şekilde yaptık. Onun haricinde zeytin ağacından sunum tabakları gönderdik. Dünyanın birçok ülkesine gönderiyoruz. Ürünlerimizi ağırlıklı olarak yarı mâmûl olarak gönderiyoruz. Kuru işlemeye hazır, alıcının yapacağı şeye göre orijinal ağaçlar gönderiyoruz. Bitmiş ürünleri yapmaya da başlıyoruz. Sunum tabaklarından Almanya, Kuveyt, Amerika, İtalya, Hollanda gibi ülkelere de gönderdik. Farklı yerlerden siparişler alıyoruz” diye konuştu.

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