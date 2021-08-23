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Fiat Egea'da otomatik şanzıman seçeneğinde bir iyi bir kötü haber

Fiat Egea'da otomatik şanzıman seçeneğinde bir iyi bir kötü haber

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, otomatik vites seçeneğinin 2022'nin başında geleceği müjdesini verdi. İlk etapta sadece dizel motorda otomatik şanzıman seçeneğinin olacağı açıklandı.

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Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, sektördeki gelecek beklentilerine ilişkin Habertürk'e değerlendirmelerde bulundu. 

Bilindiği üzere, 2015 yılından bu yana Bursa'da üretilerek dünyaya ihraç edilen Fiat Egea'nın, makyajlı versiyonu ve Cross isimli bir SUV gövde seçeneği bu yıl başında tanıtılmıştı.

Fakat, aradan 8 ay geçmesine rağmen Egea model ailesinde otomatik şanzıman seçeneğinin sunulmaması ise kafalarda soru işareti yaratmıştı.

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, merakla beklenen cevabı Habertürk'e açıkladı.

Tofaş içinde çalışmaların devam ettiğini bildiren Aytaç, "Egea'da otomatik şanzıman Tofaş içerisinde gündemimizin ilk sıralarında yer alıyor. Otomatik şanzımanı iple çekiyoruz" dedi.

İlk etapta benzinli motorda yok

Egea'nın her motor seçeneğinde otomatik şanzıman olmayacağının altını çizen Aytaç, "Egea'da artık otomatik şanzıman tarihinin kesinleştiğini söyleyebiliriz. Otomatik vites seçeneği yıl başında gelecek, dizel motor otomatik şanzıman ikilisini 2022'nin başında satışa sunacağız. İlk etapta benzinli versiyonda otomatik şanzıman seçeneği olmayacak" ifadesini kullandı.

Geçen yıl otomatik şanzımanlı Egea'nın, toplam satışın içinde yüzde 30 pay aldığını hatırlatan Altan Aytaç, Cross versiyon ile birlikte bu oranın yukarı çıkabileceğini de kaydetti.

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