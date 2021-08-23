Cihat Yaycı uyardı FETÖ'nün yeni yöntemi! Üç K ile yine devleti ele geçirebilir!

FETÖ'nün sosyal medya üzerinden kendini mağdur gibi gösterme amacıyla oluşturduğu ‘FETÖ nefret söylemidir’ diye etiket oluşturması hakkında konuşan Cihat Yaycı yeni yöntemlerine karşı uyardı.

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TÜRKDEGS Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, Twitter’da örgütlenen FETÖ’cü teröristlerin ‘FETÖ nefret söylemidir’ kampanyası hakkında konuştu. Yaycı, “FETÖ terör örgütü ‘kargaşa, karmaşa ve kaos’ yani (Üç K) ortamından istifade ile 15 Temmuz benzeri olmasa dahi, bir şekilde oluşacak ‘Üç K’ ile devletin yönetimini yine sistematik şekilde ele geçirebilir. Bu konuda mutlaka uyanık ve tetikte olmamız gerekmektedir.” uyarısında bulundu.

Yeni Akit gazetesine konuşan TÜRKDEGS Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, bütün devlet yönetimini flaş ifadelerle uyardı.

Terör örgütü FETÖ’nün Türkiye’ye karşı sinsice planlarına devam ettiğine dikkat çeken Cihat Yaycı, şunları söyledi:

“Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Türkiye’nin başına gelmiş en büyük tehlikelerden bir tanesidir. Ve bu tehlike maalesef hala devam etmektedir. Bugün sosyal medyada açılmış olan #FetöNefretSöylemidir etiketi de bu riskin boyutunu ve riskin hala tam anlamıyla mevcut olduğunu bize anlatmaktadır.”

“FETÖ, ‘Üç K’ ile devletin yönetimini yine sistematik şekilde ele geçirebilir”

“FETÖ ne yapmaya çalışıyor?” sorusunu yanıtlayan Cihat Yaycı Paşa, “OHAL kaldırıldıktan sonra maalesef Emniyet’in, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın ve Savcılıkların çalışması kapsamında; Silahlı Kuvvetler, Emniyet ve Adalet Bakanlığı dışında kayda değer bir FETÖCÜ ihracı gerçekleşmemiştir. Bakanlıklarda, Akademide, Yüksek Öğretim Kurumu kapsamında FETÖCÜlerin mevcut durumda kadrolarını muhafaza ettiklerini söylemek yanlış olmayacaktır. Devlette kadrolarını muhafaza eden bu örgüt yine aynı şekilde kısa zaman sonra tekrar devleti ele geçirebilecektir.

Örgüt ‘KARGAŞA, KARMAŞA ve KAOS’(Üç K) ortamından istifade ile 15 Temmuz benzeri olmasa dahi, bir şekilde oluşacak ‘Üç K’ ile devletin yönetimini yine sistematik şekilde ele geçirebilir. Bu konuda mutlaka uyanık ve tetikte olmamız gerekmektedir.” uyarısında bulundu.

“Terör örgütünün ismini bir nefret söylemine indirgemeye çalışarak konuyu basitleştirmeyi hedefliyorlar”

“Halihazırda devletin birçok kademesinde yer alan, temizlenmemiş olan FETÖ elemanları bugün ne yazık ki tekrar güçlenmiştirler.” diyen Cihat Yaycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir dönem kendilerini temize çıkartmak için kullandıkları KHK mağduru sıfatı gibi bugün de yine takiye yapmak suretiyle bir terör örgütü olduklarını, Meclisimizin bombaladıklarını, onca insanımızın canını aldıklarını, halkımızın gözünde askerimizin adını lekelediklerini unutturmaya çalışmaktadırlar. ‘FETÖ bir nefret söylemidir’ diyerek de terör örgütünün ismini bir nefret söylemine indirgemeye çalışarak konuyu basitleştirmeye, halkımızın gözünde yavaş yavaş temize çıkmayı hedeflemektedirler. Sonrasında da pek çoğumuzun tahmin edeceği gibi yerlerini garantiledikten sonra devletimizi, kurumlarımızı teker teker teslim alacak, ülkemizi istenilen kukla devlet konumuna getireceklerdir.”

“FETÖ kesinlikle masum bir organizasyon değildir”

“TÜRK DEGS bu etiket çalışmasını neden yaptı?” sorusuna ise Başkan Cihat Yaycı, şöyle cevap verdi:

“Biz TÜRK DEGS olarak FETÖcülerin bu cüretli adımına karşılık bir hatırlatma etiketi hazırlayarak sosyal medyamızda paylaştık. Etiketimiz: FETODENNEFRETEDİYORUM

FETÖ kesinlikle masum bir organizasyon değildir. FETÖ bir projedir, bu projenin amacı ve hedefinde hala Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yıkmak, parçalamak vardır. Bu örgüte karşı tüm ülke olarak tek yürek olmamız, vatanımızı onlara karşı savunmamız gerekmektedir.

Unutulmamalıdır ki bir FETÖCÜ asla düzelmez. Onlarda VATAN, MİLLET sevgileri bulunmaz. Onlar için tek bağ örgütleriyle olan bağdır. O yüzden bir FETÖCÜnün düzeldiğine inanmak büyük hata olur. Hain Kalkışma girişimi sonrasında sığındıkları ülkelerden Türkiye Cumhuriyeti’ne nefret kusup sığındıkları ülkelere tapınmaları da bunun göstergesidir.”

“FETÖ’cülerin oyunları mutlaka ifşa edilmelidir”

Cihat Yaycı Paşa, “Halkımızın gözü açık olmalıdır. Örgüt bu etiket çalışması gibi her gün farklı yollarla kendi isimlerini halkımızın gözünde temize çıkarmaya, örgütü normalleştirmeye çabalamaktadır. Bu algı yönetimine karşı çok dikkatli olunması gerekirken FETÖCÜlerin bu oyunları mutlaka ifşa edilmelidir.” dedi.

“FETÖ’yü diğer terör örgütleri ile mücadele gibi algılamak ve o şekilde mücadele etmek çok yanlış ve eksik olur”

Türkiye’nin bu hain örgüte karşı daha etkili bir şekilde mücadele etmesi gerektiğine dikkat çeken Cihat Yaycı, şunları söyledi:

“FETÖ’nün diğer terör örgütleriyle ne PKK ile ne DHKPC ile ne DAEŞ ile ya da herhangi başka bir terör örgütü ile benzer yanları çok azdır. Çok karmaşık ve devletin içerisine sızıp devleti ele geçirmeyi hedefleyen bir örgütten bahsediyoruz. Onun için FETÖ’yü diğer terör örgütleri ile mücadele gibi algılamak ve o şekilde mücadele etmek çok yanlış ve eksik olur. O nedenle FETÖ’ye özgü bir ‘Mücadele Kurumu’ mutlaka kurulmalıdır. Mevcut terör örgütleri ile mücadele birimleriyle bu işin yürütülmesi ve sonuç alınması kesinlikle mümkün değildir.”

“FETÖ ile mücadele kurumu oluşturulmalıdır”

Devlet olarak nelerin yapılabileceği yönündeki görüşlerini de dile getiren TÜRKDEGS Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Devletimiz bir an önce ‘FETÖ İLE MÜCADELE KURUMU’ oluşturmalıdır. Bu kurum devlet kurumlarında bir an önce FETÖMETRE adıyla bilinen ‘FETÖ İltisak Tespit Algoritması’nı kullanarak öncelikle kurumlarını bu teröristlerden arındırmalıdır. Bu algoritma çok dikkatlice oluşturulmuş, kurunun yanında yaşın yanmasını engellerken aynı zamanda gizlenen FETÖCÜleri tespit etmekte de çok başarılı bir çalışmadır.”