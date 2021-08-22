Taliban'dan kaçan Firuze'nin sözleri şok etti! İki çocuğum öldürüldü, dönmek istemiyorum

Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Eşrefi, "Biz iki aydır yoldaydık. Taliban'dan kaçtık. Ben, asker eşim, 2 çocuğum ve kayınvalidem çok zorlu bir yolculuk yaptık. Çok sıkıntılar yaşadık. Taliban benim iki çocuğumu öldürdü. Bir daha ülkemize dönmek istemiyoruz, Türkiye'de kalmak istiyoruz" dedi.