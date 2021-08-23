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Türk askeri Afganistan'da ne yapıyor? Ankara karargahında son durum!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türk askeri Afganistan'da ne yapıyor? Ankara karargahında son durum!

Taliban'ın işgal ettiği Afganistan'da havalimanında bulunan Türk askeri tahliye çalışmalarına katılıyor.

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Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı bünyesindeki Türk askerleri, Kabil'de uluslararası havalimanı çevresindeki tahliye işlemleri için sahada görev yaparken, aynı zamanda "Ankara" adını taşıyan karargah binasında tahliyenin koordinasyonu üzerine çalışıyor.

Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı bünyesinde görev yapan Türk askerleri, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda diğer ülke askerleri ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürüyor.

Türk askeri, ülkeden ayrılmak için havalimanının önünde günlerdir zor şartlarda bekleyenlere yardımcı olmaya devam ediyor.

35 dereceyi aşan sıcaklık ve yoğunluktan dolayı zor anlar yaşayanlara su ve yiyecek dağıtan Türk güvenlik güçleri, aynı zamanda havalimanı kontrol noktalarında ülkeden ayrılmak isteyenlerin pasaport ve uçuş izinlerine dair kontroller de sürüyor.

"Ankara" adını taşıyan karargah binasında yoğun mesai

Türk askeri, havalimanı çevresindeki devriye ve tahliye çalışmasının yanı sıra askeri hat içerisinde yer alan "Ankara" adlı karargah binasında da yoğun mesaisini sürdürüyor. Karargah binasında tahliye işleminin koordinasyonu ve planlaması üzerine çalışma yapılırken, gün içinde yürütülen çalışmalar da değerlendiriliyor.

Nöbet sonrası karargah binasındaki dinlenme alanlarında ertesi günkü görev için hazırlıklarını sürdüren askerler, burada kendilerine sağlanan imkanlar çerçevesinde aileleriyle telefonda görüşme imkanı buluyor.

Karargah binası içindeki berber ve kantin bölümlerinde günlük ihtiyaçlarını karşılayan askerler, yemeklerini Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki sosyal tesiste yan yana görev yaptıkları diğer ülkelerin askerleriyle birlikte yiyor.

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