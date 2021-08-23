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Afganistan'ta Taliban maden buldu! En az 1 trilyon doların üzerinde

Afganistan'ta Taliban maden buldu! En az 1 trilyon doların üzerinde

Afganistan'da trilyon dolar değerindeki zengin el değmemiş maden yatakları Taliban'ın eline geçti. Bu kaynaklar arasında, boksit, bakır, demir cevheri ve lityum madenler de yer alıyor.

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Afganistan'ın uzun zamandır yararlanmak için mücadele ettiği madenler arasında dünyanın yenilenebilir enerjiye geçişine önemli ölçüde katkıda bulanabilecek lityum gibi kaynaklar da yer alıyor.

Taliban 20 yıl sonra yeniden ülkeyi ele geçirdi ve büyük destekçileri yardımı kestiği için halihazırda mali bir çıkmazın içinde.

Ülkenin ekonomik gelişimini destekleyebilecek madenler ise, bitmek bilmeyen bir savaş ve altyapı eksikliği nedeniyle kullanılamadı.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu raporuna göre bu kaynaklar arasında, boksit, bakır, demir cevheri ve lityum madenler de yer alıyor.

Elektrik kabloları yapımında kullanılan bakır, bu yıl fiyatların ton başına 10 bin dolara yükselmesiyle değerli bir maden haline geldi.

Lityum ise elektrikli araba bataryası yapımında, güneş panellerinde ve rüzgar enerjisi için kullanılıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, dünyanın lityum ihtiyacı 2020 yılına kadar 40 kat artacak.

Afganistan'ın bu el değmemiş madenlerinin değeri Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na göre bir trilyon doların üzerinde. Afgan yetkililerse madenlerin değerinin 3 kat daha fazla olduğunu öne sürüyor.

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