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Meral Akşener'den Erdoğan'a sert tepki: İngilizlerin mi taşeronu oluyorsun?

Meral Akşener'den Erdoğan'a sert tepki: İngilizlerin mi taşeronu oluyorsun?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert tepki gösterdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın İngiltere'nin Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde Afgan mülteciler için merkezler kurma planı yapıldığını açıklaması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

The Mail on Sunday Gazetesi'nde bugün yayımlanan bir makalesinde Wallace, İngiltere'nin Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde Afgan mülteciler için merkezler kurma planı yapıldığını belirtmişti.

Wallace'ın yazsının ardından, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Afganistan'da yaşanan krizi konuştu.

Akşener'den sert tepki

İngiltere ile yapılan bu görüşmeleri işaret eden  İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek çok sert tepki gösterdi. 

Akşener paylaşımında, "Koltuğu kurtarmak için şimdi de İngilizlerin mi taşeronu oluyorsun Sayın  @RTErdogan?" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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