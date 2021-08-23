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Mısır Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı'nı kapattı

Mısır Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı'nı kapattı

Mısır, Hamas'a karşı Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı’nı kapattı.

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Birlik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır’ın, Hamas’ı protesto etmek için Gazze Şeridi’ndeki Refah Sınır Kapısı’nı bir sonraki duyuruya kadar kapatmaya karar verdiğini açıkladı.

Filistin’in Gazze’deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad Al-Bazm yaptığı açıklamada, Mısır makamları tarafından yarın her iki yönde Refah kapısının kapatılacağı konusunda bilgilendirildiklerini söyledi.

Mısır ise henüz konuya ilişkin resmi açıklama yapmadı.

Öte yandan İsrail savaş uçakları, dün gece abluka altındaki Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine hava saldırısı düzenlemiş, Filistin direniş gruplarına ait mevzilerin hedef alındığı aktarılmıştı.

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