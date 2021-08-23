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Çocuğumun canını acıttın diye hemşireyi darp ettiler! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tepki

Çocuğumun canını acıttın diye hemşireyi darp ettiler! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tepki

Çocuğunun canını iğne yaparken acıttığı bahanesiyle hemşirelere saldıran kişiler için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

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Burdur Devlet Hastanesi’ne gelen aile, 16 yaşındaki çocuklarına enjeksiyon yapılması sırasında çocuğun kolunu acıttığı gerekçesiyle görevli hemşirelere saldırmıştı. Olayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı:

"Bir sonraki hastayla ilgilenmek yerine darp raporu hazırlatmak? Hasta şikâyeti dinlemek yerine polis merkezine ifade için gitmek? Açıklanabilir yanı yok. Toplum bizimle. Adaletin takipçisiyiz. Aşağıdaki rapor, Burdur İl Sağlık Müdürlüğümüzden geldi. Yargıya, 84 Milyona sunuyorum."

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