Koronavirüste 4. dalga önlemleri! İşte sonbaharda uygulanacak 'yeni normal'ler

Koronavirüste 4. dalga endişesi giderek büyüyor. Yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başlıyor. Covid-19'a karşı, aşı olmamış öğretmen ve diğer eğitim personeline haftada en az iki defa PCR testi zorunluluğu geldi. Şehirler arası yolculuk için de test zorunluluğu var. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit'ten sonbahar öncesi önemli tespiti: "Amaç virüsün hızla yayılmasının önüne geçmek."

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Yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başlıyor. Covid-19'a karşı, öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer eğitim personelinin haftada en az iki defa PCR testi yaptırması istenecek. Aşı olmayan üniversite öğrencileri ve çalışanlarından da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edilecek.

PCR testi olmadan yolculuk yok

Ayrıca uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR uygulamaları devreye alınacak. Salgınla mücadelede gelinen durumu değerlendiren Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, şunları kaydetti:

Sonbahar için kritik önem taşıyor

Virüsle savaşta en etkili silah aşı. Salgında elimize virüse karşı aşı gücü geçti. Aşılama ile virüsün hızla yayıldığı illerde yüzde yüz bir düşüş yaşandı. Aşıyı olmamakta ısrar eden bir grup var.

- Bizim ülkemiz 'İlla aşı ol' diye ısrar etmiyor. 'Aşı olanlar aşı olduklarını aşı kartıyla göstersin. Aşı olmayanlar da virüsü taşımadıklarını PCR testiyle kanıtlasın' diyor. Amaç virüsün hızla yayılmasının önüne geçmek. En büyük hazırlık sonbaharda 4'üncü bir dalga yaşamamak için.

Bütün çabamız 4 dalga olmaması için

- Aşı olmayanlar, virüsün çoğalması ve yayılması için ortam sağlıyor. Virüsün çoğalabileceği bir ortam bulması yeni varyantlara da zemin hazırlıyor. Yeni vaka oluşumunun hızını durdurmak için alınacak önlemlerde ya büyük kalabalıklarda aşı olduğunu kanıtlamak ya da PCR testi ile virüsü taşımadığını belgelemek. Bütün çabamız vaka artış hızına imkan tanımamak. 4'üncü dalga olmaması.

Benimle paylaştığın ortama virüs getiremezsin

- Aşı olmak istemeyenlerde de bu alternatif sağlıyor. 'Benimle aynı ortamı paylaştığında virüsü getirmene izin vermiyorum' demek. Bütün ülke geleceği için atılmış güzel bir adım bu. Ulaşım araçlarında tanımadığımız insanlarla birarada kalıyoruz.

Dünyadan farkımız PCR testinin ücretsiz olması

- Zaten pandemide bir yerden bir yere transfer tehlikeli. PCR ve aşı kartı ile başka yerden bir başka yere de virüsün taşınmasının önüne geçilmiş oluyor. Dünyada da benzer kararlar var. Bizim onlardan tek farkımız, onlar PCR'ı ücretli yapıyor, biz ücretsiz yapıyoruz.