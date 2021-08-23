Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ekonomi için ikinci yarı müjdesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında konuştu.

Abone ol

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Hem cari açıkta hem de enflasyonda aldığımız tedbirler sonucunda yılın ikinci yarısında olumlu gelişmeler görmeyi öngörüyoruz." dedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2021 yıl sonunda Türkiye’nin ihracatının 200 milyar doların üzerinde gerçekleşeceği yönünde oldukça güçlü göstergelerin mevcut olduğunu belirterek, “Hedefimiz yıl sonunda 210 milyar dolar civarında bir ihracata ulaşmaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ekonominin mevcut durumunun daha detaylı olarak ele alınmasının yanı sıra güçlendirilmesine yönelik çalışmaların hızlandırılması amacıyla toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na başkanlık etti. Ekonomi reform paketinde kurulması hedeflenen ve başkanlığını Oktay’ın yaptığı Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun üyeleri; Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’den oluştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay burada yaptığı açılış konuşmasında, Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun birinci toplantısının hayırlı olmasını dileyerek başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyon ve liderliğinde oluşturulan ekonomi politikalarında kurumlar arası sıkı eşgüdümün daha güçlü ve salgın dahil her türlü gelişmelere karşı daha dirençli bir ekonomi için olmazsa olmazları olduğunu ifade eden Oktay, “Bu doğrultuda geçtiğimiz Haziran ayında, ekonomide yapısal reform gündemimizin bir parçası olarak ‘Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ oluşturulmuştur” dedi.

“Kurul çalışmalarıyla politika analizleri yapılacak ve kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecektir”

Söz konusu toplantıya Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer’in de gündem gereği katkı vermek üzere davet edildikleri bilgisini veren Oktay, “Kurul çalışmalarıyla; Türkiye ekonomisi, küresel ekonomi, ekonomik istikrar ve kalkınma gibi konularda değerlendirmeler ile politika analizleri yapılacak ve kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecektir” diye konuştu.

Covid-19 salgınına rağmen zamanında aldıkları etkili tedbirler ile Türkiye ekonomisinin 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7’lik güçlü bir büyüme performansı sergilediğini dile getiren Oktay, ikinci çeyrekte büyüme rakamının bunun oldukça üstün geleceğini umduğunu aktardı.

“Hedefimiz yıl sonunda inşallah 210 milyar dolar civarında bir ihracata ulaşmaktır”

Bu yıl Temmuz ayında ihracatın yıllık bazda 200 milyar doları aştığını hatırlatan Oktay, “2021 yıl sonu itibariyle de ihracatımızın 200 milyarın üzerinde gerçekleşeceği yönünde oldukça güçlü göstergeler mevcuttur. Hedefimiz yılsonunda inşallah 210 milyar dolar civarında bir ihracata ulaşmaktır” ifadelerini kullandı.

Oktay, aldıkları tedbirler sonucunda hem cari açıkta hem de enflasyonda yılın ikinci yarısında olumlu gelişmeler görmeyi öngördüklerini aktardı.

Bugünkü toplantıda Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu detaylı olarak ele almalarının yanı sıra daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını hızlandıracaklarına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Bu çerçevede hem kısa vadede hızla atılması gereken adımları hem de orta ve uzun vadede uygulamamız gereken politikaları tüm kurul üyelerimiz ile değerlendireceğiz” diye konuştu.

Gündemin bir diğer önemli maddesinin ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası olan Orta Vadeli Program olacağını söyleyen Oktay, şöyle devam etti:

“Orta Vadeli Program hazırlıklarımızı, kalkınma hedeflerimizle uyumlu olarak; halkımızın refahını artıracak ekonomik ve sosyal politikalar ve bu politikalara yönelik kaynak dağılımını ortaya koyacak şekilde sürdürmekteyiz. Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Planı tek bir doküman olarak Orta Vadeli Program çatısı altında birleştirdik.”

“Eylül ayının ilk yarısında 2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programımızı yayımlamayı planlıyoruz”

Oktay bu toplantıda, hem ilerleyen döneme ilişkin ilk makro tahminleri hem de ekonominin yeni yol haritasını kurul üyeleri ile ele alacaklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımızın onayı doğrultusunda, Eylül ayının ilk yarısında 2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programımızı yayımlamayı planlıyoruz” dedi.

Oktay, sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli bir büyüme sürecinin tesis edilmesi yönünde adımlar içeren Ekonomi Reformları Eylem Planı’nın tüm paydaşlarla birlikte hızla yürütüleceğini ifade ederek, “Bugün ayrıca bu reformların hem yasalaşma hem de uygulama süreçlerinin etkinliğini artırmaya yönelik değerlendirmeler yapacağız. Ekonomideki gelişmeleri yakından izlerken, ekonomimizi yapısal olarak daha da güçlendirecek politika, strateji ve reformları Cumhurbaşkanımız liderliğinde hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın açılış konuşmasının ardından Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun ilk toplantısı basına kapalı şekilde devam etti.