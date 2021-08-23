Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yalan terörü dediği olayı yaşadık! Fahrettin Altun'dan Akşener ve Kılıçdaroğlu tepkisi

Fahrettin Altun, İngiltere'nin Türkiye'ye mülteci üssü kuracağı haberinin nasıl dezenformasyona uğradığını ve muhalefet partilerinin bunu nasıl kullandığını yazdı. "Cumhurbaşkanımızın “yalan terörü” dediği olayı yaşadık" diyen Altun detayları anlattı.

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İngiltere basınına dayandırılan haberlerde İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın "Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci merkezleri planlıyoruz" dediği iddia edilmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak eleştirmişlerdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'nin Afganistan ile ilgili kaleme aldığı makalenin çarpıtıldığını belirterek, "Bu makale, 'İngiltere, Pakistan ve Türkiye'de mülteci merkezleri kuracak' şeklinde sunuldu. Fakat ne yazık ki muhalefet yalan ve iftirada ısrar etmekten vazgeçmedi. Bir kere de biz ifade edelim, böyle bir talep yok, talep gelse dahi bunu asla kabul etmeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaşanan olayları haberin aslını kaynak göstererek eleştirdi. Twitter'dan paylaşım yapan Altun şunları söyledi:

Dün gece bir kez daha hepimizi şaşkına çeviren bir olay yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın “yalan terörü” dediği dezenformasyonun ne denli yıkıcı ve yanıltıcı olabileceğini bir kere daha gördük. Ne oldu gelin hep birlikte bakalım:

İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Mail On Sunday için Afganistan ile ilgili bir makale kaleme aldı. Makalede “We will establish a series of processing hubs across the region outside Afghanistan for those Afghans we have an obligation to bring to this country” ifadesi geçiyordu.

Yani Wallace, makalesinde “İngiltere’ye getirmekle yükümlü olduğumuz Afganlar için Afganistan dışındaki bölgede bir dizi merkez kuracağız” diye bir cümle kuruyordu. Makalenin hiçbir yerinde “Türkiye” geçmiyor, ima dahi edilmiyordu.

Ne var ki İngiliz Bakanın makalesi Türkiye karşıtlığı ile maruf bazı yabancı medya kuruluşları tarafından çarpıtıldı. Ve bu makale, “İngiltere, Pakistan ve Türkiye’de mülteci merkezleri kuracak” şeklinde sunuldu. Dediğimiz gibi, Bakan hiçbir şekilde Türkiye dememişti oysa!

Kasıtlı bir şekilde yapılan bu çarpıtmaya çok geçmeden Türkiye’deki muhalefet sahip çıktı. Makalenin tek bir kelimesini dahi okumadan bu yalana dört elle sarılıp hükümetimize saldırmaya başladılar. Olayın aslına hiç bakmadan canla başla bu iftirayı yaymak için uğraştılar.

Dışişleri Bakanlığımız, hızla aşağıdaki açıklamayı yaptı ve söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Fakat ne yazık ki muhalefet yalan ve iftirada ısrar etmekten vazgeçmedi. Bir kere de biz ifade edelim, böyle bir talep yok, talep gelse dahi bunu asla kabul etmeyiz.

Yalan kötüdür, yalan tehlikelidir. Yalandan medet umanlara diyoruz ki, yalanla abad olunmaz, ancak rezil olunur. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Biz her şartta gerçeği, doğruyu, hakkı ve hakikati söyleyeceğiz.