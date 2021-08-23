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Ziya Selçuk'tan istifası sonrası dikkat çeken paylaşım! Cümlenin devamını birlikte getireceğiz

Ziya Selçuk'tan istifası sonrası dikkat çeken paylaşım! Cümlenin devamını birlikte getireceğiz

Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

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10 Temmuz 2018’den beri Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapan Ziya Selçuk, 6 Ağustos'ta istifa etmişti. İstifasını 'görevden affını isteme' olarak sunan Selçuk’un yerine Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer atanmıştı.

Ziya Selçuk, sosyal medya üzerinden gelen sorulara yanıt amacıyla bir paylaşım yaptı.

Selçuk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ziya Hoca iyi mi? Çokça duyuyorum, çok da mutlu oluyorum. İyiyim çok şükür. Bitirilmemiş kitaplar, yarım kalan yazılar, gidilmemiş yollar, keşfedilmemiş şeyler, öğrenilecek, deneyimlenecek ve uygulanacak ne çok yenilikle yeniden buluştum. Elimde kocaman bir noktalı virgül taşıyor gibiyim. Virgülden güçlü, noktadan zayıf bir yerde soluklanıyorum. Cümlenin devamını birlikte getireceğiz… Çünkü çocuklar hepimizin” ifadelerini kullandı.

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